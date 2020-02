Sauerland-Museum: Schnuckeliger Lloyd für neue Ausstellung

Das zog neugierige Blicke auf sich: Am Montagvormittag wurde eines der größten Exponate für die kommende Sonderausstellung „Das Paradies vor der Haustür“ im Sauerland-Museum angeliefert. Der Wohnwagen „Eriba Puck Export“ mit einem Lloyd „Alexander TS“ wurde vom „Erich Hymer Museum“ aus Bad Waldsee an der Ruhrstraße ausgeparkt.

In der Ausstellung steht dieses Exponat stellvertretend für die Entwicklung des Camping-Tourismus, der in den 50er-Jahren deutlich im Sauerland an Bedeutung gewann. Der Lloyd Alexander war ein Kleinwagen der zur Borgwardgruppe gehörenden Lloyd Motoren Werke GmbH in Bremen, der 1957 auf den Markt kam.

19 PS starker LLyod Alexander zieht Wohnwagen „Eriba Puck“

Seine Vorteile: der von außen zugängliche Kofferraum hinten, voll versenkbare Kurbelfenster und ein synchronisiertes Vierganggetriebe mit Lenkradschaltung.

Der Wohnwagen „Eriba Puck“ von 1958 war eine Entwicklung der Ingenieure Erich Bachem („Eriba“) und Erwin Hymer aus Bad Waldsee. Schon im ersten Fertigungsjahr wurden 400 Fahrzeuge gebaut. Mit seiner leichten Bauweise konnte er selbst von einem LLyod Alexander mit 19 PS gezogen werden.

Die Ausstellung „Das Paradies vor der Haustür“ wird am 1. März eröffnet und läuft bis 30. August. Sie befasst sich mit der faszinierenden Entwicklung des Tourismus im Sauerland.