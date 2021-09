Sauerland-Radtour: Zwischen Sorpesee und Gipfelglück

Sundern. Radführer „Mit Schwung durchs Sauerland“ aus unserem Medienhaus macht auch Lust auf Sorpesee und Wildewiese.

Es ist eine Lieblingsstrecke des Autors. Im Buch „Mit Schwung durchs Sauerland“ steht Sundern in einem Kapitel im Mittelpunkt. Gezeigt wird der Kontrast zwischen „Seeblick & Gipfelglück“, der symbolisch für die gesamte Region ist. Erlebbar ist der auf einer 41,5 Kilometer langen Strecke, die mit dem E-Bike für Jedermann zu schaffen ist. Wir stellen nach und nach Strecken aus dem Raum Arnsberg und Sundern vor.

Wasser und Berge

Das macht das Sauerland aus: Die Region lebt von ihren Kontrasten. Hier trifft gesunde mittelständische Wirtschaft auf Natur und Tourismus, hier blühen Tradition und Visionen, hier wechseln Rummel und Einsamkeit und hier liegen Seeblick und Gipfelglück nur ein paar Kilometer auseinander. Vom Sorpesee aus führt eine abwechslungsreiche Tour ins Skigebiet Wildewiese.

Zwölf Touren in der Region Die Tour „Seeblick & Gipfelglück“ ist 41,5 Kilometer lang und hat 530 Höhenmeter. Die Tour dauert rund 2:50 Stunden. Die Tourenbeschreibung findet sich im Buch „Mit Schwung durch das Sauerland“, das im Klartextverlag unserer Mediengruppe im Juni 2021 erschienen ist. Autor ist Redaktionsleiter Martin Haselhorst, der in dem Buch zwölf Touren im Sauerland vorstellt, die auch mit E-Bike zu schaffen sind. Das 160-seitige Buch (ISBN 978-3-8375-2369-0) ist für 16,95 Euro im Buchhandel zu bestellen.

Startpunkt der Strecke ist der Sorpedamm. Auf der waldigen Uferseite geht es auf einem schönen und meist schattigen Radweg bis nach Amecke - unterwegs lohnt der Stopp am Kyrill-Naturdenkmall, wo eine Waldparzelle sich seit dem Sturm frei und ohne forstwirtschaftlichen Eingriff entwickelt hat.

In Amecke fahren wir in Richtung Ortsmitte, links auf die Straße nach Allendorf, biegen aber sofort wieder rechts ab und passieren das Haus Amecke. Kurz danach geht es links über einen schönen Weg entlang des Golfplatzes nach Allendorf.

Proviant im Dorfladen

Hier beginnt unmittelbar am Ortsausgang erst ein Radweg an der Straße, der kurze Zeit später von der Straße getrennt durch das Tal in Richtung Hagen führt. Für den, der es noch nicht gesehen hat, lohnt sich ein Blick oder gar ein kurzer Provianteinkauf im Dorfladen in Hagen, der in bürgerschaftlicher Initiative vor zwei Jahren eröffnet wurde und die Nahversorgung im Ort garantiert und zudem ein Treffpunkt ist. Am Ende der Hagener Ortsdurchfahrt biegt ein Radweg nach links ab und führt durch ein schönes Tal (später an einer Biegung rechts halten) mit konstanter aber gemäßigter Steigung hoch auf die Wildewiese. Ein tolles Zwischenziel mit Aufenthalt auf „Steinbergs Alm“ und der Option der Besteigung des Schombergturms.

Der Weg nach Saal. Foto: Martin Haselhorst

Zurück geht es dann ein Stück über die Hauptstraße hinab, an der Kreuzung über die Landstraße „Hohes Lennscheid“ hinweg in Richtung Saal, wo das urige Café „Das knallharte Landleben“ wartet. Am des Weges halten wir uns rechts und fahren zurück zum Ortseingang Hagen und über Allendorf zurück nach Amecke. Hier empfiehlt es sich, den „Airlebnis“-Weg rund um das Vorbecken zu erkunden, ehe es an der Straßenseite entlang des Sorpesee mit tollen Aussichten auf die Buchten der „Sauerland Riviera“ wieder zum Ausgangspunkt am Sorpesee geht.

