Schauspielerin Nina Petri kommt nach Neheim

Nina Petri, hier bei einem Filmfest im September 2023. In Neheim liest sie Evergreens.

Neheim Ihr Gesicht ist vor allem Krimi-Guckern bekannt. In der Stadtbücherei beweist Nina Petri erneut, dass sie auch eine tolle Stimme hat.

Eine Lesung von Nina Petri zur Weihnachtzeit die so bunt, überraschend und besinnlich ist, wie die Weihnachtzeit selbst – dazu lädt herzlich das Team der Stadtbibliothek in Neheim ein am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr.

Geschichten, die „man“ kennt

Nina Petri liest Gedichte und Prosa von Kästner, Ringelnatz und Lenz und anderen. Texte, die „man“ kennt. Sozusagen Evergreens, die es lohnt, immer wieder zu hören und auch manch eine Geschichte oder Gedicht, das sich noch nicht ins allgemeine Gedächtnis eingraviert hat.

Mit ihrer unverwechselbar warmen ausdrucksstarken Stimme nimmt Nina Petri die Zuhörer mit auf eine weihnachtliche Reise, mit Tannenduft, Kerzenlicht und Lebkuchengeschmack. Glühweingenuss ist auch möglich – während der Veranstaltung oder vorher auf dem Weihnachtstreff.





Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro (11 Euro ermäßigt) an allen Standorten der Stadtbibliothek.

