Ein Streit zwischen einem Unbekannten und einer Gästegruppe auf dem Vorplatz einer Diskothek in Arnsberg ist eskaliert (Symbolbild).

Polizei Schlägerei vor Disko in Arnsberg – Täter kann fliehen

Arnsberg. Ein Streit zwischen einem Unbekannten und einer Gästegruppe auf dem Vorplatz einer Diskothek in Arnsberg ist eskaliert. Der Täter kann fliehen.

Ein Streit zwischen einem Unbekannten und einer Gästegruppe auf dem Vorplatz einer Diskothek in Arnsberg ist eskaliert. Zeugen alarmierten die Polizei wegen einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen auf der Straße „Zum Schützenhof“, wie die Beamten mitteilten. Der Unbekannte soll nach ersten Erkenntnissen auf zwei junge Männer sowie auf Zeugen, die einschreiten wollten, eingeschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der Beamten konnte er flüchten.

Drei Arnsberger im Alter zwischen 19 und 23 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Er wird wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen, auffällige Tätowierungen am Hals und an einer Hand, schwarzer Pullover, schwarz-weiß-karierte Jacke, etwa 1,85 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Auch interessant

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg