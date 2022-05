Schluss mit der leidigen Diskussion: Prüfen und Entscheiden!

Im Standpunkt fordert Redaktionsleiter Martin Haselhorst ein Ende der leidigen Lehrschwimmbecken-Diskussion und Ehrlichkeit gegenüber dem Bürger.

Schwimmenlernen bei Kindern ist ein Prozess. Da wird erst geplanscht, wild gespritzt, fies gedöppt, abgetaucht, viel Wasser geschluckt und mal geweint und gebockt, aber irgendwann geht’s dann voran. Genau das sollte nun aber auch einmal in der leidigen Lehrschwimmbecken-Diskussion in der Stadt Arnsberg passieren. Und dafür sollten sich alle Beteiligten - Politik aller Parteien und Bürgermeister - nun darauf verständigen oder nach dem Ratsbeschluss akzeptieren, in welche Richtung nun ins Wasser gesprungen werden soll. Klar ist auch, dass nicht der, der am wildesten krault oder den lautesten Po-Platscher hinlegt, am schnellsten das Ziel erreicht. Und beim Schwimmen einem Führenden von hinten an den Füßen zu ziehen, hat das Rennen als Ganzes auch noch nie wirklich nach vorne gebracht.

https://www.wp.de/staedte/arnsberg/cdu-und-gruene-fordern-schnelle-umsetzung-des-ratsbeschlusses-id235317391.html

Bei der laufenden Diskussion um das Lehrschwimmbecken vergeht allmählich allen der Badespaß, weil es in der Außenwahrnehmung gefühlt offenbar mehr um die dicksten Badehosen geht als um die Sache. Diesen Eindruck gilt es zu korrigieren: Es gibt einen Ratsbeschluss, mit dem die Verwaltung nun umzugehen hat (auch wenn sie ihn nicht für den besten hält), die Kosten dessen Umsetzung werden noch geprüft werden müssen und dann muss Politik erneut entscheiden, weil Mehr- und spätere Investitionskosten mit politischer Mehrheit ohnehin noch abgesegnet werden müssen. Erst dann wird sich wirklich zeigen, wer sich welchen Köpper aus welcher finanziellen Höhe in neue Lehrschwimmbecken traut.

Streit um Verursacher der Verzögerung>>>

Das Wichtigste aber ist wohl Ehrlichkeit gegenüber Bürgerinnen und Bürgern: Jedes der Vorhaben - Sanierung Lehrschwimmbecken Herdringen, Erneuerung des Bades in Voßwinkel und ein neues 25m-Becken (egal, ob in Arnsberg oder am Berliner Platz in Hüsten) - wird am Ende solide finanzierbar sein müssen, braucht unbedingt Fördermittel in hohem Maße und kann daher auch noch zum schmerzenden Bauchklatscher werden und krachend scheitern. Vor allem dann, wenn im politischen Becken weiter lieber Wasser-Rugby als Synchronschwimmen auf der Tagesordnung steht. Finanzielle Kraftakte brauchen breite Zustimmung.

Bei aller Euphorie der Schwimmfreunde unmittelbar nach dem Ratsbeschluss im März: Die freudig hervorgeholten Bademützen und Schwimmbrillen können vorerst noch einmal abgesetzt werden. Der Sprung ins Bad wird noch dauern.

