Schöffengericht: Geständnis bringt Angeklagten milde Strafe

Arnsberg Ein Neheimer und ein Syrer wurden wegen Dealens verurteilt. Zudem wollte der Neheimer Falschgeld in Umlauf bringen.

Gemessen an dem schweren Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft sind die beiden vor dem Schöffengericht Angeklagten recht gut weggekommen. Die recht milde Strafe ist keine Weihnachtsamnestie, sondern der Grund dafür, dass sie, nachdem sie von ihrer Festnahme von Anfang September 2022 bis zum Prozessbeginn geschwiegen hatten, jetzt vor Gericht ein umfassendes Geständnis ablegten.

Trotz der aufwendigen und langen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft (die Gerichtsakte umfasst mehr als 1600 Blatt) wäre eine eindeutige Beweisführung nicht sicher gewesen. Wahrscheinlich hätte umfangreich weiter ermittelt werden müssen. Das Geständnis hat den Verfolgungsbehörden einen enormen Zeitaufwand erspart.

Der Staatsanwalt warf dem 29-Jährigen, in Neheim wohnenden Handwerker vor, im August 2022 mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben und zweitens mit einem anderen verabredet zu haben, ein Verbrechen zu begehen, indem sie beabsichtigten, sich Falschgeld zu verschaffen und in Umlauf zu bringen. Dem zweiten Angeklagten, einem 26-jährigen Friseur, wurde ebenfalls Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Dieser verkaufte an den hier ebenfalls Angeklagten 1923 g Marihuana, eine Menge, die 18.000 Konsumeinheiten ergibt.

Übergabe in einer Sporttasche

Die Übergabe, so war es von der Polizei beobachtet worden, erfolgte in einer Sporttasche vor einem Friseurladen in Alt-Arnsberg.

Nach einer polizeilichen, sechsmonatigen Observation und Telekommunikationsüberwachung wurden beide Verdächtigen am 31. August 2022 festgenommen und in Untersuchungshaft verbracht. Nach einer Kautionszahlung von 5000 Euro erfolgte am nächsten Tag ihre Entlassung. Der 29-Jährige ist deutscher Staatsbürger, der 26-Jährige ist Syrer und wohnt in Dortmund. Er sei, so seine Angaben, 2014 allein aus seiner Heimat nach Deutschland gekommen. Seine Familie sei nachgezogen. Während der Ältere im Bundeszentralregister fünf Vorstrafen aufweist, ist der Jüngere ohne Eintragungen. Nach der durch die Geständnisse kurzen Beweisaufnahme beantragte der Staatsanwalt für den 29-jährigen Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, für den 26-Jährigen eine solche von einem Jahr und sieben Monaten, beide Strafen zur Bewährung auf drei Jahre.

Die Verteidigung stellte heraus, dass den Angeklagten die Augen geöffnet wurden. Sie seien geläutert, beruflich engagiert und in festen Händen. Man solle ihnen eine Zukunft geben. Nach dem Urteil haben sie dazu durchaus eine Chance: Beide Angeklagten wurden zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zur Bewährung verurteilt. Sollten sie in der dreijährigen Bewährungszeit allerdings straffällig werden, müssten die 18 Monate abgesessen werden. Dem 29-jährigen Angeklagten wurde die Auflage erteilt, eine Geldbuße von 5000 Euro zu zahlen.

