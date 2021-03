Schöne Wanderrouten rund um den Möhnesee

Arnsberg/Sundern. Die Naturfreundinnen Katja Ulrich und Astrid Oppermann haben ein schönes Buch für Wanderer und Naturfreunde herausgebracht.

Mit Wanderlust durch die heimische Natur! Unter diesem Motto sind die Naturfreundinnen Katja Ulrich und Astrid Oppermann gerne unterwegs.

Katja Ulrich ist Sport- und Biologie-Lehrerin sowie zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin für den Naturpark Arnsberger Wald und Möhnesee. Astrid Oppermann ist diplomierte (NL) Physiotherapeutin und Jägerin. Die Bewegung in der Natur liegt so beiden Autorinnen sehr am Herzen.

Ein wichtiger Leitfaden für Wanderbegeisterte

Bei gemeinsamen Wanderungen durch den Arnsberger Wald reifte der Beschluss, ein Wanderbuch für diese Gegend zu erstellen. Recherchen zeigten, dass es für diesen Bereich keine „wanderbare“ Lektüre in dem nun erschienenen Ausmaß gibt.

So machten sie sich kurzerhand auf den Weg und erwanderten die einzelnen Routen. Jede dieser Touren wurde mit eigenen Fotos und Audiodokumenten festgehalten. Bei schönem Wetter ging es durch die Natur, bei Regen wurden am Schreibtisch die Routen erstellt. Zusätzlich eingefügte Kartenausschnitte zu den jeweiligen Routen bieten letztendlich einen wichtigen Leitfaden für Wanderbegeisterte.

35 Wanderstrecken sind aufgelistet

Das Cover den neuen Wanderbuches. Foto: Privat

Der Wanderführer „Wandern im Arnsberger Wald am Möhnesee“ umfasst 35 Routen, die auch Alternativen zu kürzeren oder längeren Abschnitten der jeweiligen Tour bilden. Der Wandersektor teilt sich in die Gebiete West, Mitte und Ost.

Im Westen führen die Routen bis nach Niederense und Himmelpforten, weiter über den Wanderknotenpunkt Günner Hude und Möhnesperre. In der Mitte erfolgen Routen um die Hevehalbinsel und den Bereich Neuhaus, Kreuzeiche sowie Möhnesee-Turm.

Schließlich geht es im Osten bis nach Völlinghausen und Niederbergheim. Für jeden Wandertyp ist etwas dabei. Es gibt kurze und lange Routen sowie sportliche Touren bergauf und bergab.

Das Buch wendet sich an Touristen und Einheimische gleichermaßen

So lohnt z.B. eine Wanderung über den Scharfenberg (365 m ü. NN) bei Breitenbruch. Darüber hin-aus werden auch barrierefreie Wanderwege über Asphalt angeboten. So sind dies der Infopfad um die Möhneaue in Völlinghausen und die Naturpromenade um die Hevehalbinsel. Jeder Wanderweg ist zu Beginn in einem kleinen Profil näher beschrieben, so dass die Entscheidung leichter fällt.

Das Buch wendet sich an Touristen und Einheimische, die einmal neue Routen entdecken wollen. In der Einleitung werden die Besonderheiten der Region beschrieben. Nach der Fertigstellung entschieden sich die Autorinnen, das Buch in Eigenregie zu verlegen und fanden in der heimischen Firma Neuhaus Druck einen Partner. Die Verwaltung des Naturparks Arnsberger Wald und das Landschaftsinformationszentrum waren Unterstützer.

Auch im heimischen Buchhandel erhältlich

Das Wanderbuch ist 96 Seiten stark und passt vom Format in jeden Wanderrucksack oder jede Jackentasche.

Vertrieben wird es u. a. auf www.wanderbuch-moehnesee.de, bei Amazon, in ausgewählten einheimischen Geschäften und im allgemeinen Buchhandel.