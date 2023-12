Schon mal Cricket gespielt? Hier wird gezeigt, wie es geht

Arnsberg TV Arnsberg bietet einen kostenlosen Schnuppertag für Jung und Alt in der Sporthalle Binnerfeld in Arnsberg-Neheim an.

Die Arnsberger Löwen, das Cricket-Team des TV Arnsberg, möchte die populäre Sportart Cricket einer größeren Bevölkerungsschicht zugänglich machen. Bereits seit 2018 wird Cricket, eine Sportart, die den meisten bisher lediglich von einem Urlaubsaufenthalt in Großbritannien oder ehemaligen Ländern des Commonwealth bekannt sein dürfte, vom TV Arnsberg angeboten.

Interessierte, die mehr erfahren möchten und auch einmal selbst versuchen wollen, einen Cricket-Ball zu schlagen, sind zu einem Schnuppertag für Jung und Alt in die Sporthalle Binnerfeld in Arnsberg (Ortsteil Neheim) eingeladen. Geschnuppert werden kann dort am Dienstag, 2. Januar 2024, von 10 bis 14 Uhr.

Für Fragen im Vorfeld des Schnuppertages steht das engagierte Mitglied des Cricket-Teams, Beydar Naseri, (Mobil: 0173 2856197) zur Verfügung.



