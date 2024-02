Schon wieder: Diebe stehlen Kupfer aus Halle in Arnsberg

Ein Streifenwagen steht vor dem Dinslakener Rathaus am Montag, 27.12.2021 in Dinslaken. Zum wiederholten Male findet ein Corona-Spaziergang statt. Startpunkt ist das Rathaus. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Oeventrop/Hüsten Eine Tonne Kupfer ist entwendet worden. Bei einem weiteren Fall blieb es offenbar beim Einbruchsversuch. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag kam es zu mehreren Einbrüchen im Hochsauerlandkreis. Das berichtet die Polizei.

In der Nacht von Freitag, 22:30 Uhr, auf Samstag, 8 Uhr, verschafften sich in Arnsberg - Oeventrop bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gewerbehalle im Widayweg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden über eine Tonne Kupfer sowie andere Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug benutzt haben müssen. Kupfer wird immer wieder aus Hallen, von Dächern oder Baustellen gestohlen: Es handelt sich um einen wertvollen Stoff, der gut weiterverkauft werden kann - die Polizei meldet regelmäßig entsprechende Einbrüche.

Zu einem weiteren Vorfall kam es in in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hüsten. Zwischen 19 Uhr und 7:30 Uhr wurde der Außenbereich eines Baumarktes auf der Arnsberger Straße angegangen. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Zaun des Außenlagers. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden

