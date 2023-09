Schüler können Hudetreppe in Bruchhausen wieder nutzen

Die Hudetreppe in Bruchhausen wurde in Stand gesetzt.

Bruchhausen. Die einst in Eigenleistung erstellte Treppe musste renoviert werden. Das ist nun geschehen.

Am wichtigen Fußweg von der Bruchhausener Hude ins Dorf, der vor vielen Jahren von den Hudebewohnern in Eigenleistung erstellten Hudetreppe, wurden nun von der Stadt Arnsberg Sanierungsarbeiten durchgeführt. Neben Pflaster- und Betonarbeiten wurde auch der Regenwasserablauf erneuert. Bezirksausschussvorsitzender Frank Neuhaus: „Ganz besonders freut es mich für die Schulkinder der Bruchhausener Hude, die die Treppe nun wieder sicher benutzen können, um so schnell ins Dorf zu kommen. Ich möchte aber auch dem Leiter des zuständigen Fachdienstes der Stadt, Ralf Schmidt, danken, der die Hinweise aus der Bevölkerung konstruktiv aufgenommen und verarbeitet hat und die notwendigen Sanierungsarbeiten schnell und zuverlässig in Auftrag gegeben hat.“ Die Hudetreppe soll nun auch in den regelmäßigen Pflegezyklus der Stadt Arnsberg aufgenommen werden.

