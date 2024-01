Schützen bereiten Feste und ihr Jubiläum vor

Herdringen St.-Antonius steckt die Daten ab - nicht nur für dieses Jahr. Die Herdringer Jungschützen haben einen neuen Chef.

Die Herdringer Schützenbruderschaft St.-Antonius ist für ihr Schützenfest vom 3. bis 5. August gut vorbereitet. Das versicherte der 2. Vorsitzende Daniel Drees während der Generalversammlung am Sonntag, 21. Januar, in der Gemeinschaftshalle: „Es gibt noch Kleinigkeiten, die geregelt werden müssen, aber wir sind frohen Mutes. Sollte es Änderungen geben, reagieren wir kurzfristig. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt.“

Aber nicht nur das Schützenfest ist in der Vorbereitung. Das Jubiläum der Schützenbruderschaft steht schon auf dem Organisationsplan. 2026 feiern die Schützen ihren 275. Geburtstag. Die gut 130 Versammelten stimmten ab, dass das Jubiläumsfest eine separate Veranstaltung wird und nicht während des traditionellen Schützenfests stattfinden soll. Gefeiert wird das Jubiläum am Freitag, 12. Juni, und Samstag, 13. Juni 2026, auf dem Schützenhof. „Wir haben viele Für und Wider in Erwägung gezogen. Dann fiel die Entscheidung für diese Variante“, betont Schützenhauptmann Thorsten Köhle. Diese Punkte sind unter anderen für den Vorstand wichtig: kein Festzelt, kein Freibierfest, Kosten geringhalten, keine langen Ansprachen, das Fest ist nicht nur für uniformierte Schützen, sondern ein Fest für das Dorf. Das kam bei den versammelten Schützen gut an und die Mehrheit stimmte für diesen Vorstandsvorschlag.

Die Jungschützen feiern ihren 25. Geburtstag schon am Samstag, 4. Mai. Der frisch gewählte Jungschützenhauptmann Maximilian Hoff (22 Jahre) betont, dass auch diese Veranstaltung für das gesamte Dorf ist. Starten soll es um zirka 16 Uhr. „Es wird ein Jubiläumsvogelschießen geben, an dem alle ehemaligen Jungschützenkönige teilnehmen können. Es wird kein Freibierfest, abends feiern wir alle gemeinsam eine Party“, verriet Hoff schon mal den groben Festablauf. Es wird noch ein Jubiläumsheft erstellt.

„Müssen das Dorf im Blick haben“

Hoff wurde am vergangenen Freitag von 35 Jungschützen einstimmig zum neuen Jungschützenhauptmann gewählt. Er ist seit 2018 Jungschütze und kam 2020 in den Vorstand. 2022 wurde er Stellvertreter von Moritz Voßbeck. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Leitung der Jungschützen übernehmen durfte. Wir sind ein gutes Team, das wirklich etwas in Herdringen bewegen kann. Moritz hat sehr gute Arbeit geleistet“, so Hoff, der nun über 80 Jungschützen in Bewegung halten muss. Viel ändern will er erstmal nicht. „Das zeigt sich im Lauf der Zeit und wie sich alles entwickelt, dann reagieren wir“, so Hoff zuversichtlich. Er absolviert eine duale Ausbildung bei der Bezirksregierung Arnsberg. Nach sechs Jahren hat Moritz Voßbeck sein Amt aus Altersgründen übergeben müssen. „Ja, ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge. Es ist eben die tolle Gemeinschaft, die unsere Jungschützen verbindet“, so der amtierende Schützenkönig. Mit leicht erhobenem Finger spricht er ein wichtiges Thema an: „Trotz der hohen Mitgliederzahl bei den Jungschützen muss man immer am Ball bleiben und schauen, wer wird im Dorf bald 16 Jahre. Unser Netzwerk ist auf der Hut. Die Neuen sollen es einfach mal ausprobieren. Die meisten bleiben bei uns.“

Schützenhauptmann Thorsten Köhle (l.) und Vize Daniel Drees (r.) gehen zuversichtlich mit dem Vorstandsteam in die Schützensaison. Neue und ausgeschiedene Vorstandsmitglieder (v.l.) Marcel Koch, Stephan Rohe, Mike Schleicher, Moritz Voßbeck, Niklas Beleke, Rainer Herschel. Foto: Achim Benke / Achim Benke WP

Zurück zur Versammlung. Marcel Koch stellte einen gesunden Kassenbericht vor. Er deutet an, dass der Bierumsatz beim Schützenfest, aufgrund des Wetters, nicht so gut war. Beim Tagesordnungspunkt Wahlen wurde Stefan Rohe als Pressereferent verabschiedet. Er schied nach 23 Jahren Vorstandsarbeit aus und wurde in den Ehrenvorstand gewählt. Ihm folgt Rainer Herschel, der seit 2012 Vorstandsarbeit leistet. Neu im Vorstand sind Moritz Voßbeck, Niklas Beleke, Mike Schleicher. Wiedergewählt wurden Marcel Koch, Geschäftsführer, und die Beisitzer: Matthias Kückenhoff, Peter Brummund, Frank Guntermann, Meinolf Münstermann, Niklas Westhoff.

Die nächsten Termine

15.- 23.Februar 2024 = 3. Dorfmeisterschaft im Schießen – Schießsportgruppe. 24. Februar 2024 = Siegerehrung Dorfmeisterschaft mit Einweihung Schießkeller – Schießsportgruppe. 6.April 2024 = Frühlingserwachen der Jungschützen. 4.Mai 2024 = 25-jähriges Jubiläum Jungschützen

