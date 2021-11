Schützen engagieren sich: In Bachum ist wieder mehr los

Bachum. Die Bachumer Schützenbruderschaft nimmt an der Aktion „WP Re-Start“ teil. Mit der Aktion sollen Vereine aus dem Schützenwesen gefördert werden.

Schützenvereine und Schützenbruderschaften haben sich auch während der Corona-Pandemie, die das Vereinsleben stark einschränkte und die jährlichen Schützenfeste nicht zuließ, als tragende Säule des sozialen Zusammenhalts in den Orten erwiesen. Neue Ideen fürs Vereinsleben sind entwickelt worden, aber auch mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate, die wieder Zusammenkünfte erlauben, hat man einiges im „Köcher“.

Unsere Aktion „WP Re-Start“ in Kooperation mit der Brauerei Veltins will Initiativen aus dem Schützenwesen vorstellen und fördern, die eindrucksvoll für die Zukunftsfähigkeit dieses Brauchtums stehen. Zu gewinnen sind 1000 Euro. Mittlerweile hat die Abstimmung auf www.wp-restart.de begonnen. Vereine können sich aber noch bis zum 24. November im Internet unter www.wp-restart.de bewerben. Die Abstimmung hat auf der gleichen Online-Seite schon begonnen, das Voting ist ebenfalls bis 24. November möglich.

Knapp 500 Mitglieder

Beworben hat sich auch die Schützenbruderschaft St. Isidor Bachum, die 1921 gegründet und in diesem Jahr ihr 100-Jähriges Bestehen. Der Verein besteht mittlerweile aus knapp 500 Mitgliedern. Neben der Ausrichtung des Schützenfestes am 3. Wochenende im Juli agiert die Schützenbruderschaft gemeinsam mit ihrer Jugendkompanie auch gerne abseits des Schützenplatzes. Dies äußert sich unter anderem in der regelmäßigen Teilnahme an der Aktion „Arnsberg putz(t) munter“ oder in der Verschönerung des Dorfes durch Renovierungsarbeiten an Spielplätzen oder dem Aufstellen von Sitzgelegenheiten rund ums Dorf.

Des Weiteren engagiert sich die Schützenbruderschaft immer wieder bei der Durchführung von Spendenaktionen. Zuletzt erhielten die Fördervereine der Kindergärten in Bachum und auf Bergheim jeweils 1000 Euro, die bei Spenden von Bürgern bei der kostenlosen Verteilung der Bachumer Schützenchronik zusammenkamen. Auch die Volksbank Sauerland unterstützte diese Kita-Förderung.

„Der Re-Start in das Schützenleben ist bei uns bereits im vollen Gange“, sagt Lorenz Gerke, Oberst der Bachumer Schützen. Die Corona-bedingte Ruhepause sei beispielsweise dazu genutzt worden, die Sanitäranlagen des Vereinsheims zu renovieren. Auch die Planungen für das nachzuholende Jubiläumsschützenfest laufen bereits wieder, um das 100-jährige Bestehen dann im nächsten Jahr gebührend zu feiern.

Weinfest am 20. November

Darüber hinaus werden die Bachumer Schützen die 9. Auflage ihres in der Regel jährlich stattfindenden Weinfestes am Samstag, 20. November 2021, ab 19 Uhr in der Schützenhalle nachfeiern, da dieses leider erneut nicht wie gewohnt im September stattfinden konnte. Neben Live-Musik und Unterhaltung werden viele Weine aus der Mosel-Region sowie zum Anlass passende Leckereien angeboten. Der Eintritt beträgt vier Euro inklusiv einem Los. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Eintritt nur Personen gewährt wird, die geimpft oder genesen sind oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen können.

