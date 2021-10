Schützen Niedereimer werten ihre Halle weiter auf

Niedereimer. Schützen Niedereimer blicken während „Doppel-Versammlung“ zurück und voraus. Zahlreiche Jubilare geehrt.

Nach über 18 Monaten Corona bedingter Zwangspause schallte es bei der Generalversammlung der St. Stephanus Schützenbruderschaft Niedereimer endlich wieder laut „Horrido“ durch die Halle Friedrichshöhe. Die veranstaltungsfreie Zeit haben die Schützenbrüder sinnvoll genutzt, um die Festhalle weiter aufzuwerten.

So wurden in die Hallenbeleuchtung und mit fünf Rolltoren in die Abtrennung des Thekenbereiches über 40.000 Euro investiert. Mit Landesmitteln konnte verstärkt zudem mit Händetrocknern, Luftreinigern und Geschirrspülern in die Hygiene investiert werden, außerdem wurde die digitale Ausstattung um fünf Fernsehgeräte erweitert. Der Loungebereich wurde mit passenden Möbeln ausgestattet. Oben drauf gab es von der Volksbank eine Spende in Höhe von 3000 Euro – als Anerkennung für die im Jahre 2020 durchgeführte digitale Generalversammlung, eine einzigartige Aktion im ganzen Sauerland.

Zahlreiche Ehrungen Für das Jahr 2020 – 40 Jahre: Martin Dransfeld, Bernhard Grüne, Klaus Vernholz; 50 Jahre: Heinz Aulebach, Otto Höch, Hans-Peter Kaluza, Erwin Modry, Horst Pasewaldt, Helmut Wingenbach; 65 Jahre: Günter Willeke Für das Jahr 2021 – 40 Jahre: Detlev Becker, Jürgen Becker, Wolfgang Döring, Stefan Hilgenstock, Günter Kless, Martin Körner, Karl-Heinz Neise, Dieter Sabinarz, Lutz Wertschulte, Manuel Zobel; 50 Jahre: Heinz-Dieter Arndt, Werner Kaluza, Lothar Prinzler, Lothar Schneider, Diethelm Stübbecke, Willi Timpe, Hans-Dieter Weisgerber; 60 Jahre: Alfred Hansknecht, Manfred Kracht, Dieter Sölken; 65 Jahre: Franz-Friedrich Bienstein, Hubert Meinert und Josef Stiefermann.

Eine genehmigungspflichtige Investition steht allerdings noch aus:

So müssen die Rolltor-Motoren der Sporttrennwände noch für über 7000 Euro, aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, ausgetauscht werden. Hierfür gab die Versammlung grünes Licht.

Bei den Berichten war Corona das beherrschende Thema und zog sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche. Hauptmann Oliver Glaremin betonte nochmals, dass das Jahr 2020 wirtschaftlich noch gut gelaufen sei, dem entgegen allerdings der gesellschaftliche Teil katastrophal ausgefallen ist. Bei den Vorstandswahlen gab es keine gravierenden Änderungen. So wurden der stellvertretende Rendant Michael Bienstein, der technische Hallenverwalter Andreas Bertram so wie die Fähnriche/allgemeinen Vorstandsmitglieder Peter Hense, Rainer Kelle und Josef Ruttke in ihren Ämtern bestätigt.

Vorstandswahlen

Für den nach über 30 Jahren (17 Jahre Hauptvorstand und 16 Jahre Kompanievorstand) ausscheidenden Friedrich Blöink rückte Lukas Sander in den Vorstand.

Vorstandsmitglieder der Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer. Foto: Detlev Becker / WP

Mit viel Applaus und einem Präsentkorb bedankte sich der Vorstand bei „Fritsche“ für seinen unermüdlichen und zuverlässigen Einsatz. Neuer Kassenprüfer für die Geschäftsjahre 2021/2022 wurde Fabian Timpe.

Im Anschluss erfolgte die Ehrung von Schützenbrüdern für langjährige Mitgliedschaft, ebenfalls für die Jahre 2020 und 2021 (siehe Infobox).

In Kürze soll mit der Schützenbruderschaft in Bruchhausen abgeklärt werden, ob das ausgefallene Stadtschützenfest im September 2022 oder erst im Jahr 2024 nachgeholt wird. Erfreulich entwickelt sich die Anzahl der Jungschützen in Niedereimer. Um diese mit Uniformen auszustatten, bitte nicht mehr benötigte Schützenröcke an den Schützenbruder Dirk Sölken abgeben, der sie dann an die Jungschützen weiterleitet.

Terminvorschau für 2021/2022: Kompanievergleichsschießen am 13. November 2021, Winterwanderung am 28. Dezember 2021; Generalversammlung am 12. März 2022.

