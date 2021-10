Schützenbruderschaft Müschede: Es wird wieder geröhrt

Müschede. Müscheder Schützenbruderschaft setzt bei Re-Start nach Corona auf Weiterentwicklung seiner erfolgreichen Marketing-Kampagne.

Die Müscheder Bruderschaft existiert seit 1450 und gehört damit zu den ältesten Bruderschaften im Sauerland überhaupt. Das seit 1851 geführte Königsregister belegt, dass es spätestens seit jenem Jahr in Müschede einen Schützenkönig gibt. Aktuell hat die Schützenbruderschaft knapp 1000 Mitglieder und ist in drei Erwachsenen-Kompanien gegliedert. Corona setzte auch den Müschedern stark zu: Jetzt arbeitet die Bruderschaft mit Hochdruck an dem Re-Start und bewirbt sich mit seinen Zukunftskonzepten an dem gleichnamigen Wettbewerb, den unsere Zeitung in Kooperation mit der Brauerei Veltins ausgeschrieben hat.

Unruhe kennt die Bruderschaft normalerweise nicht: Es gibt es eine Jugendkompanie und eine Theaterabteilung. Der eigene große Hallenkomplex umfasst eine Doppelhalle, die auch zum Feiern gemietet werden kann, Restaurant, Kneipe Schützenkrug, Schießbahn,

Dorfarchiv und sogar zwei Wohnungen. Das Müscheder Schützenfest findet jährlich am zweiten Juli-Wochenende statt. Neben dem Schützenfest organisiert die Bruderschaft jedes Jahr Rosenmontag den Kinderkarneval, ein Kinderschützenfest mit Bierprobe, am 2. Oktober ein Oktoberfest sowie eine Dorfchallenge. Hinzu kommt die jährliche Ausrichtung des Abiballs des städtischen Franz-Stock-Gymnasiums.

Neue Ideen umsetzen

„Jetzt gilt es aber neue Ideen und Vorhaben für den Neustart in unserem Schützenverein umzusetzen“, sagten die Müscheder Schützen. Oder aber weiterzuentwickeln. Seit ein paar Jahren verfügt die Schützenbruderschaft über eine eigene Marketing-Linie unter dem Titel „Müschede RÖHRt“. Unter diesem Claim werden alle Aktionen der Bruderschaft einheitlich vermarktet. „In den letzten Jahren wurden dazu lustige Fotos und Videos mit unseren Schützenbrüdern erstellt, die vor Schützenfest über die Sozialen Medien und WhatsApp verbreitet wurden“, erzählen die Initiatoren. Zudem wurden im Laufe der Jahre verschiedene „Müschede-RÖHRt“-Artikel auf den Markt gebracht, wie beispielsweise Sonnenbrillen oder Tattoos. „2020 und 2021 haben wir Schützenfestpakete für ein Schützenfest zu Hause im Müschede RÖHRt-Style erstellt und über unseren eigenen Onlineshop reichlich verkauft“, so die Schützen.

Jetzt hofft die Bruderschaft auf Fördergeld aus dem gemeinsamen Wettbewerb von WP und Veltins. „Damit möchten wir gerne die Müschede RÖHRt-Kampagne 2022 finanzieren, um wieder das Dorf und die Menschen von außerhalb in Schützenfeststimmung zu versetzen“, so heißt es in der Bewerbung. Geplant seien erneut mehrere professionell gedrehte Videoclips, die entsprechend finanzielle Mittel beanspruchen.

