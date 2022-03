Schul-Lüfter: Arnsberger CDU und Grüne sehen sich bestätigt

Arnsberg. Die Lüfter würden helfen, Unterricht in Präsenz auch in weiteren zu erwartenden Corona-Wellen gewährleisten zu können.

Der Höchststand der Infektion in der vierten Welle scheint überwunden, die Pandemie beschäftigt Deutschland aber weiterhin enorm. Das zeige, so CDU und Bündnis 90/Die Grünen, dass ihr Antrag im Sommer 2021 auf Anschaffung von Lüftern für die Schulen genau richtig gewesen sei. Aktuell würden die letzten der 220 Luftfilter installiert. Alle Arnsberger Schülerinnen und Schüler bis 12 Jahre (Klasse 6) profitierten davon.

„Das ist sicher kein Allheilmittel, aber es ist ein wichtiger Schritt für größeren Schutz für unsere Kinder. Diese Schutzmaßnahmen werden einen sehr großen Beitrag leisten, damit Unterricht in Präsenz auch in weiteren zu erwartenden Wellen gewährleistet werden kann,“ heißt es in einem Schreiben von Union und Grünen.

CDU/Grüne: Schulen profitieren auch mittel- und langfristig von dieser Investition

Zur Erinnerung: Im Sommer 2021 hatten die beiden Fraktionen erklärt: „Die pandemische Entwicklung zum Herbst 2021 hin scheint mehr als ungewiss. Vor diesem Hintergrund ist der Schulträger aufgerufen, alles Erdenkliche zu tun, um den Arnsberger Schülerinnen und Schülern ein möglichst störungsfreies schulisches Leben im kommenden Schuljahr zu ermöglichen.“ Bereits um die Weihnachtszeit habe sich dann leider gezeigt, „wie notwendig diese Anschaffungen sind“.

Allerdings würden die Schulen auch mittel- und langfristig von dieser Investition profitieren. „Um besonders in der Winterzeit eine gute Raumluft zu ermöglichen, müssen die Räume zwar auch gelüftet werden. Eine Stoßlüftung alle 20 Minuten reicht allerdings, denn die Räume sollen nicht eiskalt werden. Die Virenlast wird mit dieser Kombination deutlich minimiert.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg