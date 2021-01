Schulcheck Arnsberg: "Sozial? Genial! - Grimmeschule!"

Stark: Siebtklässler der Grimmeschule in Arnsberg-Neheim setzen sich im Kursus „Sozial Genial“ für eine bessere Welt ein.

Neheim. Unser Schulcheck nimmt dieses Mal Arnsbergs einzige verbliebene Hauptschule unter die Lupe: "Auch in einer sich verändernden Schullandschaft in Arnsberg bleibt die Grimmeschule ein wichtiges Angebot in der Stadt", schreibt die Schulleitung auf ihrer Internet-Homepage. Und ein vielseitiges obendrein - eine (von vielen) besonderen Stärken ist ein Projekt mit dem Slogan: "Sozial? Genial! Grimmeschule!" Mehr dazu? Bitteschön:



"Etwas verändern, sich engagieren, helfen. So lauten die Ziele des Kurses „Sozial Genial“, den die Siebtklässler der Grimmeschule besuchen", erklärt Thomas Seeck stellvertretend für Schulleitung und Lehrerkollegium.

Beim Besuch dieses neuen Wahlpflichtfaches wollen sich die Schüler dafür einsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Im vorletzten Schuljahr z.B. stand der Entschluss: „Wir wollen Tieren helfen“ schnell fest - und die fleißigen Helfer suchten sich das Tierheim in Meschede-Enste aus, um dort zu unterstützen. Bepackt mit ersten Spenden, besuchten sie die Einrichtung, um einen ersten Einblick in die Arbeit dort zu bekommen.

Happy Animal Day

Der direkte Kontakt zu Hunden, Katzen, Kaninchen und Vögeln bestärkte die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entscheidung, dem Tierheim mit einer ganz besonderen Aktion unter die Arme zu greifen: Im Januar 2019 fand der „Happy Animal Day“ an der Grimmeschule statt, alle Interessierten waren herzlich eingeladen. Neben Spiel und Spaß für Klein und Groß wurde viel Wissenswertes geboten: Die Projekt-Helfer sowie Mitarbeiter des Tierheims informierten ihre Gäste zu Themen wie Tiere, Tierschutz und über Möglichkeiten, sich für Tiere einzusetzen. Die beim „Happy Animal Day“ gesammelten Spenden gingen direkt an das Tierheim, um dessen Team bei der Pflege der Tiere - mit Blick auf Nahrungsmittel und medizinische Versorgung - zu unterstützen.

Im vorletzten Schuljahr wurde dieses sogenannte Service-Learning unterrichtlich verankert. Der Wahlkursus "Sozial? Genial!" engagierte sich seitdem nicht nur für das Tierheim in Meschede, sondern organisierte auch eine Veranstaltung für Senioren im Altenheim. "Dabei verstehen wir das Konzept des Sozialen Lernens als wichtigen Baustein unserer Berufsvorbereitung", erläutert die Schulleitung. Nicht nur in sozialen Berufen werde Sozialkompetenz und Teamfähigkeit vorausgesetzt. Dieses Bemühen spiegelt sich auch im Schulmotto wider: "Gemeinsam - miteinander füreinander".

Bekannt für soziales Engagement

Die Grimmeschule ist vielen Bürgern Neheims schon lange durch ihr soziales Engagement bekannt. Zum Beispiel sammelte die Schülerschaft jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt an einem Samstag im Advent Spenden durch Kuchenverkäufe und leitete das Geld an die Salesianer Don Boscos in Berlin weiter, die damit Straßenkindern in aller Welt helfen konnten. Diese Kinder werden durch die Pandemie besonders getroffen, aber die gleiche Pandemie verhinderte auch das Engagement in diesem Jahr. "Deshalb bitten wir auch auf diesem Weg um Spenden", so Thomas Seeck. Ein Link zu den Salesianern Don Boscos findet sich auf der Webseite der Grimmeschule: http://www.grimmeschule.de/

Übrigens; Auch die Grimmeschule vergibt alle Schulabschlüsse bis zum Mittleren Schulabschluss - wichtig für alle Erziehenden bei der Entscheidungsfindung für den besten Lernort...