Leserbrief „Schwimmbecken in Arnsberg unverantwortlich: Und in Hüsten?“

Arnsberg Norbert Baumeister antwortet auf einen Leserbrief, den wir zum Thema Lehrschwimmbecken in Alt-Arnsberg veröffentlicht haben.

„Herr Kloppsteck findet den Bau eines Lehrschwimmbeckens in Alt-Arnsberg, Auf derAlm, unverrantwortlich – aus finanziellen Gründen. Diesen Maßstab setzt er am augenblicklichen Bau des Lehrschwimmbeckens am ,Nass‘ erstaunlicherweise nicht an. Ist ja klar. Dort wo ein großes Becken auch für Schwimmunterricht der Schulen vorhanden ist, nämlich im ,Nass‘, muss natürlich noch ein Lehrschwimmbecken hin, im Ortsteil Arnsberg ist ja so etwas völlig überflüssig.

Auch das vorhande Becken unter der Turnhalle an der Sauerstraße sollte nur ertüchtigt werden bis das Becken am Nass fertig ist. Dann weg damit. Die Logik eines Neheim-Hüsteners; dem sind, so sieht es aus, die Interessen anderer Stadteile der Gesamtkommune gleichgültig. Sollen die Kinder aller anderen Stadtteile doch zum Schulschwimmen alle nach Hüsten fahren.

„Keine öffentlichen Diskussionen“

Ja, ich bedauere es wie Herr Klopsteck auch, dass dazu gar keine öffentliche Diskussionen stattfinden.“

