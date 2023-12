Segler kentert bei Wintertraining auf Sorpesee

In der Nähe der Bootsanlegestelle am Sorpesee im Ortsteil Langscheid soll sich der Unfall ereignet haben.

Sundern Polizei und Rettungskräfte mussten einem Segler helfen, der nahe dem Sorpedamm gekentert ist. Er wurde im Rettungswagen versorgt

Ein Segler, der sich mit seinem Boot offenbar im Wintertraining befand, ist am Donnerstagnachmittag, 28. Dezember, gegen 15.15 Uhr gekentert. Was sich genau in der Nähe der Bootsanlegestelle am Sorpesee im Ortsteil Langscheid ereignet hat, konnte die Polizei-Leistelle bisher nicht klären. Fest steht: Der Mann wurde von Rettungskräften aus dem kalten Wasser gezogen und anschließend in einem Rettungswagen versorgt.

Offenbar blieb der Segler unverletzt, nur musste er sich aufwärmen. Ob er zur nahen Segelschule gehört, ist nicht bekannt. Andere Boote oder Menschen waren nicht beteilgt.

