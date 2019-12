Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seit 37 Jahren eine Hilfe für werdende Mütter

Cornelia Freiburg (58) lebt in Sundern-Recklinghausen. Sie hat zwei Töchter (31 und 28 Jahre) und eine Enkeltochter.

Seit 2014 arbeitet sie im Karolinenhospital Hüsten. Hebamme ist sie seit 1983.

Nach Grundschule in Endorf, Abitur am Gymnasium Sundern besuchte sie die Hebammenschule in Bochum.

In den Kreißsälen und Wochenstation des Karolinenhospitals sind 25 angestellte Hebammen tätig. Hinzu kommen vier Beleghebammen und 18 Kinderkrankenschwestern. Über die Feiertage sind die Stationen regulär besetzt.