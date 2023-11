In diesem Kreisverkehr an der Rumbecker Straße in Arnsberg ereignete sich der Unfall.

Arnsberg Autofahrer meldet, dass er mit dem Seitenspiegel ein Mädchen touchiert hat. Das hat sich in unbekannte Richtung entfernt.

Am Donnerstag meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei und machte Angaben zu einem Unfall in der Rumbecker Straße. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen.

Der Mann beabsichtigte gegen 16:15 Uhr, in den dortigen Kreisverkehr einzubiegen, wo er verkehrsbedingt warten musste, da zwei Mädchen an dem Fußgängerüberweg standen. Augenscheinlich signalisierten die Mädchen, dass sie die Straße nicht queren wollen. Als der Mann seine Fahrt fortsetzte, betraten die Mädchen aber den Fußgängerüberweg und es kam zum Zusammenstoß zwischen einem der Mädchen und dem rechten Außenspiegel des Autos. Die Mädchen blieben augenscheinlich unverletzt und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Mädchen circa 8 und ein Mädchen circa 12 Jahre alt - dunkler Teint - beide trugen einen Schulrucksack. Zeugen werden gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzten.

