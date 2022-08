In Arnsberg ist am Mittwochabend eine Shisha-Bar in Brand geraten (Symbolbild).

Feuerwehreinsatz Shisha-Bar brennt in Arnsberg – Feuer unter Kontrolle

Arnsberg. In einer Shisha-Bar in Arnsberg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

In Arnsberg ist am Mittwochabend (3.8.) eine Shisha-Bar in Vollbrand geraten. Gegen 20.03 Uhr wurde laut Feuerwehr ein Küchenbrand im ersten Obergeschoss des Gebäudes im Stadtteil Hüsten gemeldet. Im Erdgeschoss befindet sich ein Edeka. Die Flammen drohten auf den Supermarkt überzugreifen.

Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ist der Edeka von dem Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ursache des Brandes sowie weitere Details waren zunächst unklar. (mit dpa)

