Siedlergemeinschaft Müschede plant „Muttertag mal anders“

Müschede. Die SGM-Mitgliederversammlung war erfolgreich. Auch die neue Veranstaltung „Muttertag mal anders“ wurde vorgestellt. Doch das ist nicht alles.

Die Siedler-Gemeinschaft Müschede (SGM) hat kürzlich im SGV-Wanderheim „Am Heidknapp“ ihre diesjährige Mitgliederversammlung mit anschließendem Abendessen abgehalten. Dabei standen in diesem Jahr auch die Berichte, Wahlen und Ehrungen wieder im Vordergrund. Nicole Stodt, Georg Padberg, Horst Risse und Klaus Köller wurden für ihre 25-jährige Treue zur SGM mit Nadel/Brosche, Urkunde und Weinpräsent geehrt.

Der vom Vorsitzenden Walter Bast dargebotene Jahresbericht ließ noch einmal das Vereinsleben Revue passieren, aus dem sicher die erfolgreiche Siedlerfahrt nach Bremen und das Siedlerfest mit vielen kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern herausragten. Per PowerPoint begleitend dargebotene Bilder der beiden Veranstaltungen ließen noch einmal die Erinnerungen wach werden. Die SGM im Verband Wohneigentum – dem früheren Siedlerbund – ist bei stabiler Mitgliederzahl nach wie vor der drittgrößte Verein im Dorf und die zweitgrößte Siedlergemeinschaft im Kreisverband Arnsberg.

Das hat die Siedlergemeinschaft Müschede für 2023 geplant:

Die Kassenlage ist ordentlich. Am Muttertag (14. Mai) werden die Müscheder Siedler in Kooperation mit dem SGV am SGV-Wanderheim „Am Heidknapp“ ein neues Veranstaltungsformat starten. Titel: „Muttertag mal anders“. Silvia Günzel stellte das Konzept eingehend vor.

Das diesjährige Siedlerfest findet am 5. August auf dem Dorfplatz im und um das Backhaus herum statt. Die Siedlerfahrt findet am 30. September statt und führt zur Landesgartenschau nach Höxter mit dem Weltkulturerbe Kloster Corvey. Ein Infoabend mit Carsten Peters, dem Energieberater der Verbraucherzentrale Arnsberg, ist ebenso vorgesehen. Details zu den Veranstaltungen werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen: Beate Klöber wurde als Kassiererin einstimmig wiedergewählt, ebenso Kassenprüfer Dieter Kinnbacher. Unter Verschiedenes wurde eingehend über die Themen Grundsteuererklärung und Energieversorgung diskutiert. Auch wurde auf die Rabatte beim Einkauf in heimischen Geschäften bzw. bei der Beauftragung heimischer Firmen hingewiesen. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung folgte das schon traditionelle gemeinsame Abendessen mit einem leckeren Schnitzelbuffet.

