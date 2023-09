In Höhe der Hausnummer 6 wird die Siepenstraße gesperrt.

Arbeiten am Kanalnetz

Arbeiten am Kanalnetz Siepenstraße in Sundern Freitag und Samstag gesperrt

Hachen. Während der Sperrung wird eine Umleitung eingerichtet. Rettungswagen kommen durch.

Aufgrund von Arbeiten am Kanalnetz der Stadt Sundern, wird die Siepenstraße in Höhe Haus Nr. 6 am 15.09. und 16.09.2023 voll gesperrt. Eine Umleitung für Autos ist über die Burgstraße eingerichtet. Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge wird eine Stahlplatte vor Ort gehalten. Der LKW-Anlieferverkehr wird gebeten, die Anlieferungen entsprechend einzuplanen.

Das teilt die ausführende Firma, Gebr. Rapp GmbH & Co.KGTief-, Straßen- und Rohrleitungsbau, mit und bittet zugleich um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg