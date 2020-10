Sika-Hirschkalbsrücken mit Dinkelrisotto

Christoph Menge aus Arnsberg präsentiert sein Rezept für Sika-Hirschkalbsrücken mit Steckrübengemüse und Lauch-Dinkelrisotto mit Atta-Höhlenkäse.

Lauch-Dinkelrisotto

• 250 g Bio-Dinkel (5 Stunden einweichen)

• 2 Liter Gemüsefond

• 2 Stangen Lauch

• 50 ml Rapsöl

• 80 g geriebenen Atta-Höhlenkäse

Lauchstangen der Länge nach halbieren und gründlich waschen, den grünen Teil abschneiden und im Wasser kurz blanchieren, in Eiswasser abschrecken, den weißen Teil anderweitig verbrauchen. Im Tuch trocknen, klein schneiden und im Mixer mit Rapsöl fein zu einem Lauchöl pürieren, dann kaltstellen. Den Dinkel mit dem Gemüsefond angießen und köcheln lassen, den restlichen Fond nach und nach dazu gießen, bis der gewünschte Garpunkt erreicht ist. Kurz vor dem Servieren den geriebenen Atta-Höhlenkäse unterrühren und schmelzen lassen. Lauchöl dazu geben und eventuell salzen.

Steckrübengemüse

• 600 g Steckrüben, geschält und gewürfelt

• 2 Schalotten, in feine Ringe geschnitten

• 2 EL Bio Rapsöl

• 2 EL Butter

• Salz, Pfeffer aus der Mühle, Weißweinessig

• 150 ml Weißwein

• 500 ml Gemüsefond

Steckrüben schälen und in 1,5 cm große Würfel schneiden. Geschälte Schalotten in feine Ringe schneiden. In einem Topf das Rapsöl und die Butter erhitzen, darin die Schalotten glasig dünsten, mit Weißwein ablöschen, kurz reduzieren, Steckrüben zugeben und mit Gemüsefond angießen. Ca. 25 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Weißweinessig abschmecken.

Sika-Hirschkalbsrücken

• 750 g Sika-Hirschkalbsrückenfleisch, pariert

• 2 EL Rapsöl

• 1 EL Butter

• 1 Zweig Rosmarin

• 1 Zweig Thymian, gezupft

• Salz

• 4 Körner schwarzer Pfeffer, 3 Wacholderbeeren, 2 Pimentkörner, gemörsert

• Fein geschnittener Rosmarin und Thymian (mit den Gewürzen mischen)

Den Sika-Hirschkalbsrücken salzen und in Öl und Butter anbraten. Auf ein Gitterrost setzen und im Ofen bei 150° C auf 60° Kerntemperatur garen. Fleisch aus dem Ofen nehmen und abgedeckt ruhen lassen. Teller vorwärmen. Das Fleisch zusammen mit den Kräutern und Gewürzen kurz in Butter schwenken. Der Länge nach aufschneiden und auf den Tellern anrichten. Dinkelrisotto und Steckrübe dazu anrichten. Guten Appetit!