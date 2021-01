Silvester in Arnsberg und Sundern: Weniger Polizeieinsätze

Eine ruhigere Silvesternacht gegenüber 2019 erlebten Polizei und Feuerwehr in Arnsberg und Sundern. Bürger feierten im kleinen Kreis

Arnsberg/Sundern. Aufgrund der starken Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit verzeichnete die Polizei in der Silvesternacht 2020 in Arnsberg und Sundern weniger Einsätze als in der Silvesternacht 2019. Während es 2019 noch 32 Einsätze in Arnsberg waren, kam es dieses Mal zu 27 Einsätzen. In Sundern ging die Zahl der Einsätze von 6 auf 2 zurück. Auch die Gesamtzahl der Polizeieinsätze im HSK war rückläufig. Sie ging von 68 auf 53 zurück.

Die Feuerwehr musste weder im Arnsberger noch im Sunderner Stadtgebiet zu Bränden ausrücken. Das von der Stadt Arnsberg befolgte Böllerverbot auf bestimmten, ansonsten strak frequentierten Plätzten zeigte Wirkung. Ein WP-Reporter schaute sich zum Beispiel um Mitternacht auf dem Neumarkt in Arnsberg um, wo Ordnungsamt und Polizei gemeinsam kontrollierten. Dort gab es keine verbotenen Menschenansammlungen und auch keine Feuerwerke.

Die Polizei sprach von einer recht ruhigen Silvesternacht im Vergleich zu den Vorjahren. Die Tatsache, dass Gaststätten geschlossen und es auch ansonsten zu keinen größeren Menschenansammlungen kam, habe die Anzahl der Einsätze reduziert, so die Polizei-Leistelle des HSK auf Anfrage. Alkoholbedingte Schlägereien im öffentlichen Raum habe es nicht gegeben.

Die Einsatzzahlen, aufgegliedert nach den sieben Wachbereichen

im HSK, ergibt folgendes Bild: Arnsberg 27, Meschede 3, Brilon 6, Sundern 2,

Winterberg 12, Marsberg 3. Die Polizeiwache Schmallenberg hatte im Zeitraum

keinen Einsatz zu verzeichnen.

In der Silvesternacht kam es in Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung, als in Arnsberg ein Mann auf eine Frau einschlug. Die Straftat ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung.

In der Silvesternacht gab es auch polizeiliche Kontrollen, ob Verkehrsteilnehmer nach Alkoholkonsum unterwegs waren. In Arnsberg wurde nach einer Alkoholfahrt

eines Pkw Fahrers eine Blutprobe angeordnet.