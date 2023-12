Sirenen: Örtlicher Probealarm ist 2024 abgeschafft

Hochsauerlandkreis Bislang fanden die Probealarme der Sirenen am ersten Samstag im Monat um 11.30 Uhr statt, in Arnsberg einmal im Quartal.

Ab 2024 gibt es in den Städten und Gemeinden von NRW nach einem Landeserlass keine örtlichen Probealarme der Sirenen mehr. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Bislang fanden diese am ersten Samstag im Monat um 11.30 Uhr statt, in Arnsberg einmal im Quartal. Damit die technische Funktionsfähigkeit der Sirenen weiterhin getestet werden kann, dürfen die Sirenen nur noch einmal monatlich für 2,5 Sekunden kurz anlaufen. Hierdurch wird insbesondere das Festrosten von Bauteilen an älteren Sirenen vermieden.

Erstmals erfolgt das kurze Aufheulen der mechanischen und elektronischen Sirenen am Samstag, 6. Januar, um 11.30 Uhr, und wiederholt sich dann an jedem ersten Samstag im Monat. An den landes- bzw. bundesweiten Warntagen wird weiterhin in einem Abstand von fünf Minuten wie folgt alarmiert: Entwarnung – Warnung – Entwarnung

