Unternehmenspass So arbeiten Papiertechnologen bei R.D.M. in Arnsberg

Arnsberg. Johannes Adam überwacht die Arbeit beim größten Hersteller von Recyclingkarton in Europa.

Seinen Schutzhelm und den maßgefertigten Gehörschutz für die Ohren hat Johannes Adam immer dabei. Wenn er über das Werksgelände läuft, trägt er zudem eine Warnweste in der Signalfarbe Orange. „Sicherheit geht vor Produktion“ heißt einer der Leitsätze bei R.D.M. in Arnsberg.

Am einzigen deutschen Standort der Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Italien steht die Wiederverwertung von Papier und Kartons im Fokus. Die RDM Group ist der größte Hersteller von Recyclingkarton in Europa.

Johannes Adam ist einer von mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Arnsberg. Durch einen Besuch bei einem Berufsberater war er 2007 auf einen Einstellungstest bei Cascades aufmerksam gemacht worden. Cascades war der vormalige Besitzer des Werkes in Arnsberg, bevor die RDM Group dort die Geschicke übernahm. „Ich hatte spontan Interesse und habe an dem Test teilgenommen. Das hat so gut funktioniert, dass ich kurz darauf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten habe. Und somit habe ich mit meiner Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen“, erklärt der heute 33-jährige Adam.

Zusammenarbeit mit GLW

Insgesamt dreieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung, die der Endorfer parallel am Berufskolleg Neheim, im Unternehmen und bei der Gemeinschafts-Lehrwerkstatt-Arnsberg GmbH (GLW) absolvierte. „Im Berufskolleg habe ich den theoretischen Stoff vermittelt bekommen, in der GLW wurde mir zum Beispiel das Schweißen, Fräsen und Drehen gezeigt. Und hier im Unternehmen habe viel zu Themen wie Hydraulik und Pneumatik erfahren.“

Grundsätzlich arbeite man in vielen Bereichen mit der Arnsberger Lehrwerkstatt zusammen. Das funktioniere sehr gut und bereite die Azubis auf ihren kommenden Werdegang vor, berichtet Lisa Kemper, die als Assistentin der Geschäftsführung bei R.D.M. tätig ist.

Nach der erfolgreichen Ausbildung zum Industriemechaniker durfte Johannes Adam ein Jahr Berufserfahrung in der Ausrüstungswerkstatt für die Instandhaltung sammeln. In dieser Abteilung dreht sich alles um Reparaturen und Wartung der vielen Maschinen auf dem Werksgelände. „Das ist wichtig, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Schließlich produzieren wir sieben Tage die Woche und rund um die Uhr Karton“, sagt Adam.

Ungefähr ein Jahr lang bliebt er in der Ausrüstungswerkstatt, ehe er an die Kartonmaschine wechselte. Dort begann er als sogenannter Rollergehilfe. Parallel schlug der Ehemann und Vater sein nächstes berufliches Kapitel auf. Neben der Arbeit machte er über ein Online-Angebot die Lehre zum Papiertechnologen. Nur zu wenigen Präsenzveranstaltungen musste er ins baden-württembergische Gernsbach zum dortigen Schulungszentrum für Papiertechnik.

Bei dieser Kombination aus Fort- und Weiterbildung ging er der Arbeit eines Papiertechnologen auf den Grund. Diese Neugierde begleitet ihn schon seit seiner Jugend. „Was passiert da überhaupt? Ich interessiere mich sehr für Hintergründe von Prozessen und will alles verstehen“, berichtet er. Johannes Adam beteilige sich nach eigenen Angaben auch gerne an der Fehlerfindung. „Die Diagnose reizt mich, damit Prozesse auch effizienter werden.“

Drei Jahre lang dauerte die Ausbildung, in der auch in andere Bereiche des Unternehmens R.D.M. reinschauen durfte. „Zu Hause habe ich viel lernen müssen. Das war nur möglich, weil ich von meiner Frau und unseren drei Kindern volle Rückendeckung erhalten habe.“

Ständige Abwechslung

Mittlerweile fungiert er bei R.D.M. als Siebwärter. Dabei überwacht er die Automatisierung an der großen Kartonmaschine und greift ein, falls es Probleme gibt. Man lerne jeden Tag dazu und erlebe ständig eine Abwechslung. Als Siebwärter müsse man auch flexibel sein.

Johannes Adam überprüft die Kartonproduktion. Foto: Eric Claßen

Natürlich spielen auch Themen wie die Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. „Wir versuchen möglichst keine Materialien zu verschwenden. Das ist unser Anspruch hier am jeweiligen Arbeitsplatz“. Er selbst arbeite im Vier-Schicht-System. „Wir haben dafür Ausgleichstage im Jahr.“

In der Werkskantine werden Frühstück und Mittagessen angeboten. Vom Unternehmen erhalten die Mitarbeitenden Arbeitskleidung, Schutzbrillen mit Sehstärke und einen Gehörschutz. Dieser ist durchaus wichtig, denn in unmittelbarer Nähe zu den Maschinen kann es sehr laut sein.

Als Ausgleich zum fordernden Beruf liebt Johannes Adam das Angeln und Familienausflüge mit dem Fahrrad. Die Ruhe am Wasser lasse ihn Kraft sammeln für die nächsten Aufgaben. Und die warten schon auf ihn. Denn in Kürze beginnt er die neunmonatige Vollzeitausbildung zum Industriemeister. Dafür hat ihn R.D.M. extra freigestellt. Schließlich möchte die Firma ihre Mitarbeitenden auf dem beruflichen Weg bestens unterstützen.

