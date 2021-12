So feiern Arnsberger Weihnachten?

Alle reden nur über eins: Wie feiert ihr jetzt eigentlich Weihnachten? Unsere Zeitung stellt vier „prominente“ Beispiele aus Arnsberg vor.

In den vergangenen Tagen hat sich unsere Redaktion bei Gesprächspartnerinnen und -partnern umgehört, wie sie das Weihnachtsfest in Corona-Zeiten feiern.

Peter Sachnik, Betreiber vom R-Café in Neheim, feiert nach alter polnischer Tradition. Foto: Martin Schwarz

Ein traditionelles Weihnachtsfest im kleinen Familienkreis feiert wie jedes Jahr der Betreiber des R-Cafés, Peter Sachnik. Das Fest verbringt er mit seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten. Dennoch wird der Tisch für Vier gedeckt. Da nach altem polnischen Brauch am Heiligabend niemand allein sein soll, wird an diesem Tag ein zusätzliches Gedeck für einen unerwarteten Gast aufgelegt. „Meine Mutter kocht hervorragend und daher genießen wir diese Tage sehr“, so Sachnik. An Weihnachten gibt es bei uns Fisch und am Abend geht es zur Mitternachtsmesse.

Thorsten Vlatten freut sich auf das Krippenspiel seiner Kinder auf dem Neheimer Markt. Foto: Privat

Unter einem besonderen Stern sieht Thorsten Vlatten, Geschäftsführer der Senioreneinrichtung Bremers Park, auch dieses Weihnachtsfest. „Wir werden in ganz engem Kreise feiern – insbesondere mit unseren beiden Töchtern“, so Vlatten. Am Heiligabend wirken beide Kids am Kinder-Krippenspiel auf den Kirchvorplatz unter freiem Himmel mit. „Das ist unser kleines Highlight an Heiligabend“, sagt er. Da er im umgebauten Eigenheim mit seinen Eltern quasi in häuslicher Gemeinschaft lebt und „wir berufsbedingt regelmäßig getestet sind, freut es uns umso mehr, dass uns hier ein kleines Stück Normalität gegeben ist.“

Wie die Familie Leesberg vom Neheimer Bekleidungsgeschäft „GL - Die Mode“ Weihnachten feiert? „Eigentlich recht langweilig“, meint Sonia Leesberg. Die Schwiegereltern wohnen im gemeinsamen Haus nur ein Stockwerk tiefer und kommen am Heiligabend zum Abendessen vorbei. Am nächsten Tag besuchen Sonia und Volker Leesberg mit Kind die Mutter in Dortmund. „Wir sind eine kleine Familie und bleiben unter uns“.

Sonia Leesberg, von "GL - Die Mode" in Neheim beibt mit der kleinen Familie über Festtage „fast unter uns“. Foto: Nicolas Stange / Westfalenpost

Mit seinen Eltern, sie sind hoch in den 90er-Jahren, feiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Friedrich Merz aus Arnsberg das Weihnachtsfest. Sie sind zwar im Alltag in einer Pflegeeinrichtung untergebracht, zum Fest aber wird das Ehepaar Merz sie in ihrem alten Haus in Brilon bekochen. Die eigenen Kinder und Enkelkinder von Friedrich Merz – sie leben nicht mehr im Sauerland – feiern mit ihren eigenen Familien. „Und ich möchte auch nicht, dass sie Heiligabend und an den Festtagen auf der Autobahn verbringen“, sagt er. „wenn, dann würden wir sie schon besuchen“.

Redaktionsleiter Martin Haselhorst und CDU-Bundestagsabgeordneter Friedrich Merz (rechts) feiern Weihnachten mit den Großeltern. Foto: Wolfgang Bercker

Der Redaktionsleiter dieser Zeitung versammelt seine erwachsenen Kinder um sich und feiert dann mit Oma und Opa sowie der Familie seiner Schwester Weihnachten mit vier Generationen. Allerdings gelten besondere Regeln - alle mussten sich in den vergangenen Tagen mehrfach testen lassen. An Heiligabend haben alle ebenfalls noch einmal Termine im Testcenter. Der Raum wird gut gelüftet und auch ein Lufttauschergerät wird auf Hochtouren laufen.

