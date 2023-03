So geht Arnsberg mit den Streiks der Kita-Mitarbeitenden um

Arnsberg. Einrichtungen der Stadt Arnsberg sind am Mittwoch von Streiks in den Kindertagesstätten betroffen. So geht die Stadt mit der Situation um.

Die städtischen Kindergärten in Arnsberg sind am Mittwoch von den Streikaufrufen im öffentlichen Dienst betroffen. „Keine Einrichtung musste aber komplett geschlossen werden“, teilt Stadtsprecher Frank Albrecht auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Es wurden Notgruppen gebildet. „Zwingende Betreuungsbedarfe waren überall zu decken“, so Frank Albrecht.

Stadt will Kita-Beiträge senken>>>

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadt die Eltern darüber informiert, dass es zu Streikaufrufen kommen könnte. Am Dienstag hatten auch die Kita-Leitungen die Eltern über die Streiks in Kenntnis gesetzt. Über die auch schon in der Coronazeit bewährte Kita-Eltern-Whatsapp-Gruppe wurden die Eltern gebeten, ihre Kinder nur dann in die Kita zu schicken, wenn keine anderen Betreuungsalternativen zu organisieren sind. „Damit ließ sich die Nachfrage reduzieren und die Lage bewältigen“, erklärt Frank Albrecht.

Angst vor der Rückkehr des Tumors>>>

Zwei Kindertagesstätten mussten allerdings ihre Betreuungszeit etwas einschränken. So endete die Betreuung in der Kita in Holzen um 14 Uhr, während die sonst bis in die Abendstunden geöffnete Kita Zipfelmütze in Neheim um 16 Uhr die Türen schließen wird.

Für den Donnerstag liegen der Stadt aktuell noch keine Informationen über Streiks in den Kita vor. Für den den 10. März aber seien neue Streiks angekündigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg