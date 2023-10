Kneipenfestival So gehts in Arnsberg „für lau“ ab in die Kneipe

Arnsberg. Kneipen-Festival: Eintritts-Bändchen öffnen Samstag die Türen zu acht Lokalen – wir verlosen solche Bändchen.

Kneipenkultur ist – leider – vielerorts auf dem Rückzug. Gut, dass es im Stadtteil Arnsberg noch ausreichend „Zapfstellen“ gibt, an denen „man(n) und „frau“ ein gepflegtes Pilschen schlabbern können – besser, dass die Kneipen beim Festival am Samstag, 28. Oktober, in den Fokus rücken – und noch besser, dass wir Eintritts-Bändchen verlosen dürfen: Wer zwei der begehrten Bändchen gewinnen möchte, findet die Info zum Mitspielen im Kasten rechts.

Hier geht das Arnsberger Kneipen-Festival über die Bühne. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Wer kein Glück bei unserer Verlosung hat, muss natürlich nicht auf einen Bummel durch die Kneipen in der Altstadt verzichten – welche dabei sind, zeigt unsere Übersichtsgrafik (rechts). Was Kneipenfans für Samstag außerdem auf dem Schirm haben müssen? Hier die wichtig­sten Infos „kompakt“:

+++ Halloween in Arnsberg – was geht ab? +++

Eintritts-Bändchen gibt es noch im Vorverkauf bei allen beteiligten Lokalen sowie in folgenden Vorverkaufsstellen: Verkehrsverein Arnsberg, Getränke Korte Arnsberg, Musikhaus Keck, Arnsberg und Score Ticketshop in Neheim.

Das Bändchen kostet zwölf Euro. Am Abend der Veranstaltung gibt es die Einlass-Bändchen für 16 Euro ab 19.30 Uhr bei den Einlasskon­trolleuren sowie in der Kulturschmiede. Eintritts-Bändchen kaufen heißt: „überall reinkommen“ – und überall Musik hören. Ab 19.30 Uhr gibt es Live-Musik satt, in jeder der teilnehmenden Kneipen. Die Bands kommen aus nah und fern, Lokalmatadoren sind „Fryd Blues“ und „Crossroad“ (treten im Gewölbekeller des Hendrick’s auf).

Von Beginn an dabei sind „Dos Hombres“ aus Soest, zu hören im „auffe Maua“. Price & Frankin aus Köln, Nigel Prickett von der Band „Top Dogs“, Moodish aus Bottrop, Trials of Life aus Dortmund und Marty Kessler aus Wetzlar vervollständigen die Liste der Musiker.

