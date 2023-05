EVG-Warnstreik So ist die Stimmung in Arnsberg vor dem EVG-Warnstreik

Arnsberg. Es gibt müdes Lächeln, Schulterzucken, aber auch Verständnis bei den Zugreisenden in Arnsberg. So reagieren die Menschen auf den Warnstreik.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft zum dritten Warnstreik auf. In der Zeit von Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr, bis Dienstag, 16. Mai, 24 Uhr, wird im Fern-, Regional- und Güterverkehr gestreikt, weil die EVG keinen Fortschritt in den laufenden Tarifverhandlungen sieht. Ein Ultimatum zum Entgegenkommen hatte die Deutsche Bahn am Freitagmittag verstreichen lassen – sie hat kein Angebot abgeliefert, mit dem sich die EVG einverstanden erklären kann. Der Fernverkehr wird von der Deutschen Bahn in der Streikzeit komplett eingestellt; auch der Nahverkehr werde voraussichtlich stark beeinträchtigt sein, schreibt die Bahn auf ihrer Website.

Was die Menschen zum Streik sagen, was der Streik bedeutet

So kann man davon ausgehen, dass auch die Bahnhöfe Neheim-Hüsten und Arnsberg von den Ausfällen betroffen sein werden. Wir haben uns umgehört – in den sozialen Medien und auf den heimischen Bahnhöfen, und haben gefragt, was der Streik für die Menschen bedeutet. Die Antwort: Viele gemischte Gefühle, wenig Alternativen.

Eine Facebook-Userin erzählt, dass sie ihren Urlaub wegen des Streiks verkürzen muss: Denn ein vom Streikausfall betroffenes Fernverkehrsticket kann zwar von Donnerstag bis einschließlich Sonntag flexibel ohne Zugnutzung genutzt werden, aber nicht mehr nach Streikablauf. „Also muss ich das neue Ticket bezahlen und am Dienstag versuchen, das Geld vom alten Ticket zurückzubekommen“, schreibt sie – ihr bleibt nur zu hoffen, dass sie immerhin am Mittwoch problemlos wieder zurück nach Hause kommt.

Ein Bahnmitarbeiter zeigt Verständnis: Der kleine Mann muss auch etwas abbekommen

Verständnis findet sich aber auch in den Sozialen Medien. „Ich habe vollstes Verständnis, dass gestreikt wird“, schreibt ein Nutzer, die Bahn müsse sich bewegen. Laut seines Profils ist er selbst Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn. „Es kann ja nicht sein, dass die Manager sich die Taschen vollstopfen und der kleine Mann oder die kleine Frau im Konzern nur ein Dankeschön bekommen.“ Die Kosten seien gestiegen, alles werde teurer – das sollte mittlerweile überall angekommen sein und für die Mitarbeiter etwas übrig sein, denkt dieser Nutzer.

Bei einer Umfrage am Bahnhof Neheim-Hüsten am Nachmittag gibt es als Reaktion auf den Streik nur müdes Lächeln und Schulterzucken – es sind hauptsächlich Schülerinnen und Schüler der Schulen und Berufskollegs. Sie müssen dann eben auf andere Verkehrsmittel ausweichen: Auf den Bus, oder aufs Auto. Sofern das möglich ist. Ein junger Mann kommt aus Winterberg; er hat keinen Führerschein, und deswegen auch keine Chance, irgendwie anders nach Arnsberg zu kommen. Er wird wohl zu Hause bleiben müssen, wenn die Einschränkungen im Regionalverkehr so gravierend ausfallen wie bisher angekündigt.

