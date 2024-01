Bildung So läuft die Anmeldung zu den weiterführenden Schulen

Arnsberg Die Anmeldung für die weiterführenden Schulen in Arnsberg steht an. So läuft das Verfahren.

Zum Jahresbeginn stehen die Anmeldetermine für die weiterführenden städtischen Schulen für das Schuljahr 2024/2025 in Arnsberg an. In allen Fällen ist für die persönliche Anmeldung eine vorherige telefonische Terminvereinbarung erforderlich.

Das Anmeldeverfahren für die Hauptschule Grimmeschule, die Sekundarschule Am Eichholz, für die Realschule Hüsten sowie für die Gymnasien Franz-Stock-Gymnasium und Laurentianum findet in der Zeit von Montag, 19. Februar bis Mittwoch, 21. Februar, statt. Für die Sekundarschule Agnes-Wenke-Schule beginnt das Anmeldeverfahren bereits am 14. Februar und läuft ebenfalls bis zum 21. Februar.

Terminvereinbarungen sind unter den aufgeführten Telefonnummern der Schulsekretariate möglich: Hauptschule Grimmeschule: Tel. 02932 700160; Sekundarschule Agnes-Wenke-Schule, Neheim: Tel. 02932 8991190; Sekundarschule Am Eichholz, Arnsberg: Tel. 02931 9381750; Realschule Hüsten: Tel. 02932 53503; Franz-Stock-Gymnasium: Tel. 02932 96340; Gymnasium Laurentianum: Tel. 02931 1750.

Terminreservierungen für die Anmeldung an den privaten Schulen – St. Ursula-Gymnasium und Mariengymnasium – sind ab sofort online über die jeweilige Internetseite möglich.





Hinweis für die Anmeldung





Für die Anmeldung an den Schulen der Stadt Arnsberg müssen Eltern die Halbjahreszeugnisse ihrer Kinder nebst Schulformempfehlung und Geburtsurkunde des Kindes (Stammbuch) mitbringen. Erforderlich ist auch der von der Grundschule ausgestellte Anmeldeschein für das Kind an der von den Eltern gewählten Schule.

Die Anmeldung einer Schülerin oder eines Schülers am Mariengymnasium Arnsberg und am St. Ursula Gymnasiums - beides sind Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn - erfolgt vom 29. bis 31. Januar. Termine und Ablauf für die Anmeldung sind auf der Internetseite der Schulen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg