Bis das Rathaus so aussieht, schreiben wir das Jahr 2024. Doch im kommenden Jahr wird bereits Vieles auf den Weg gebracht...

Infrastruktur So läuft die Arnsberger Rathaussanierung in 2021 weiter

Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Arnsberger Stadtverwaltung noch einmal zum aktuellen Stand der Rathaussanierung informiert.

Arnsberg. Im dritten und letzten Teil unseres Überblicks zu Bauvorhaben in Arnsberg im kommenden Jahr rücken wir das Rathausprojekt in den Fokus. Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Stadtverwaltung noch einmal zum aktuellen Stand dieses Mammut-Vorhabens informiert, die wichtigsten Fakten und Zahlen für Maßnahmen in 2021 haben wir für Sie zusammengefasst:

Zwischen- und Endarchiv

Das zukünftige Zwischen- und Endarchiv am nahe gelegenen Bahnhof Neheim-Hüsten bietet Platz für 5500 Regalmeter Akten und 600 Regalmeter Handakten aus dem Rathaus. Insgesamt 800 Quadratmeter Magazinfläche steht in vier Boxen zur Verfügung, größtenteils in Platz sparenden Rollregalen. Die Stückgutabfertigungshalle ist bereits weitestgehend entkernt und vorbereitet für die ausführenden Gewerke. Folgendes wurde schon geleistet:

- Abbrucharbeiten der Einbauten (Trennwände, Waagen)

- Rückbau der Innendachdämmung

- Rückbau der alten Massivtreppe

- Demontage der Heizkörper

- Ausgleich von Bodenflächen

- Fachplaner haben die Ausführungsplanung ausgearbeitet.

Aktuell läuft die Vergabephase der auszuführenden Gewerke, die Fertigstellung aller Feinarbeiten soll bis zum 13. August 2021 erfolgen.

"Projektbaustein Goethestraße 16 - 18“

Das Gebäude wird Ausweich-Standort für 91 Rathaus-Mitarbeiter, der externe Nutzer (Klinikum Hochsauerland) zieht bis Mitte 2021 aus. Folgende Fachdienste werden dort untergebracht:

- FD 4.4 Gebäudemanagement mit Poststelle

- FD 0.5 Örtliche Rechnungsprüfung

- FD 7.3 IT- Service

- FD 0.6 bis 0.8 Nachhaltiges Arnsberg und Smartes Digitales Arnsberg

- FD 3.3 Jugendförderung/Projektarbeit Prävention

Die Beauftragung der Elektro-Arbeiten ist erfolgt, Beginn der Arbeiten ist Anfang Januar 2021;

Zielsetzung ist ein Einzugstermin deutlich vor dem anvisierten Umzugstermin Mitte Juli 2021.

"Projektbaustein Am Hüttengraben 29 und 31“

Das Gebäude Am Hüttengraben 29 wird Standort für 20 Mitarbeiter des FD 3.8 Zuwanderung/Integration, die Feinbelegung ist abgeschlossen. Nach Überarbeitung des Brandschutzkonzepts und Einreichung des Bauantrages ist die Fertigstellung der Maßnahme bis zum 31. Juni 2021 geplant. Gleich nebenan, Am Hüttengraben 31, ziehen 53 Mitarbeiter des FB 4 ein, Baubeginn ist im Januar 2021, Fertigstellung der Maßnahme soll Ende Mai 2021 sein.

"Projektbaustein Hellefelder Straße 8“

Dort werden 176 Mitarbeiter temporär untergebracht: Unter anderem der FB 8 Kämmerei, das Bürgermeisteramt, große Teile des FB 3 und des FB 7 sowie der übrige Verwaltungsvorstand. Der Ausbau der Räume ist bereits größtenteils durch Innogy erfolgt, die barrierefreie Erschließung seitens der Stadtverwaltung folgt ab dem ersten Quartal 2021. Zeitgleich läuft der Ausbau der Räume für den Bürgermeister. Die IT-Ausstattung wird ab dem zweiten Quartal 2021 dem Bedarf der Stadtverwaltung angepasst.

Dezentrale Rechenzentren sollen bis Jahresmitte 2021 eingerichtet sein.

Rathaussanierung „klimaneutral und offen“

Die "eigentliche" Sanierung beginnt im kommenden Jahr wie folgt:

Hochtrakt - Aktueller Stand der Planungen: LP3-Entwurfsplanung bis März 2021, Erstellung Schadstoffkataster und Planung Rückbaukonzept, Gastronomiekonzept als Catering Modell? Eine Mitarbeiterbefragung dazu wird in Kürze durchgeführt. Ein Fassadenplaner ist beauftragt, die Förderanträge 1 und 2 wurden bewilligt. Mit Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Februar 2024 zu rechnen, die Einweihung ist im Mai 2024 geplant.

Flachtrakt (Bürgerzentrum) - Aktueller Stand der Planungen: LP3-Entwurfsplanung samt Abbruchplanung bis März 2021, Erstellung Schadstoffkataster und Planung Rückbaukonzept, Fassadenplaner ist auch hier beauftragt Beginn des Rückbaus ist am 15. Oktober 2021. Die Erstellung eines Abdichtungskonzepts folgt, mit der Einreichung des Förderantrags 3 („Bürgerzentrum“) im September 2020 ist die Bewilligung finanzieller Mittel auf den Weg gebracht. Mit Fertigstellung dieser Baumaßnahme ist ebenfalls im Februar 2024 zu rechnen, die Einweihung ist - zusammen mit dem Hochtrakt - im Mai 2024 geplant.

Außenanlagen - Aktueller Stand der Planungen: LP3-Entwurfsplanung bis März 2021. Nach Feinabstimmung mit dem Objektplaner wird der Förderantrag 4 im September 2021 gestellt. Fertigstellung und Einweihung der Außenanlagen erfolgen zeitgleich mit o.g. Trakten.

