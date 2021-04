So viele Impfungen wurden im HSK bislang verabreicht

Hochsauerlandkreis. Die Impfkampagne im Hochsauerlandkreis läuft an. Der Leiter des Impfzentrums erklärt die Entwicklung. Die Zahlen für den HSK in der Übersicht.

Die Impfkampagne im Hochsauerlandkreis läuft an. Bis Donnerstag, 15. April, sind im HSK 70.154 Impfungen gegen das Coronavirus erfolgt. Davon waren 52.720 Erst- und 17.434 Folgeimpfungen. Das teilte Dr. Ortwin Ruland, Leiter des Impfzentrums des HSK in Olsberg, mit.

Im Impfzentrum selbst wurden bisher 35.122 Impfungen (27.187 Erst- und 7935 Folgeimpfungen) durchgeführt. Die Impf-Zahlen über das Zentrum in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern liegen bei 8194 Impfungen (5459 Erst- und 2735 Folgeimpfungen) und über das Impfzentrum mit mobilen Teams bei 21.549 Impfungen (14.800 Erst- und 6749 Folgeimpfungen). In den Arztpraxen erfolgten bislang 5289 Impfungen (5274 Erst- und 15 Folgeimpfungen). Im Impfzentrum Olsberg werden derzeit etwa 900 Impfungen pro Tag verabreicht.

„Die große Zahl der Impfungen mit mobilen Teams, in denen vorwiegend niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum tätig waren, zeigt außerdem, dass es zusammen am besten geht“, sagt Dr. Ortwin Ruland. „Jeder der am Impfprozess Beteiligten bemüht sich nach Kräften, das Impfziel möglichst rasch zu erreichen, damit die Impfzentren in absehbarer Zeit nicht mehr nötig sind“, so der Leiter des Impfzentrums.

