So will SPD Arnsberg bezahlbaren Wohnraum schaffen

Arnsberg Die Arnsberger SPD will das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ zu einem zentralen Thema ihrer politischen Arbeit machen.

Die SPD in Arnsberg hat klare Vorstellungen darüber, wie Wohnen in der Stadt bezahlbar und vielfältig gestaltet werden kann. In einem aktuellen Statement zur aktuellen Debatte betont die Partei die Notwendigkeit, die Wohnsituation in der Stadt zu verbessern und die Bedürfnisse aller Bürger, unabhängig von ihrem Alter oder Lebensstil, zu berücksichtigen.

„Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb das Angebot an Wohnraum in Arnsberg unzureichend ist. Verschärft wird das Problem durch die gestiegenen Baukosten und Zinsen“, sagt Markus Prachtel, Stadtverbandsvorsitzender der Arnsberger SPD. Ein Problem sei die Neigung, vor allem hochpreisige Wohnungen, die nicht für jeden erschwinglich seien. Die Mietpreise von kleinen Wohnungen bis hin zu Einfamilienhäusern seien stark gestiegen, was viele Bewohner vor finanzielle Herausforderungen stellt. Noch verschärft wird die Situation durch die gestiegenen Energie- und Heizkosten. Besonders betroffen sind die Innenstadtbereiche, in denen die Preise in schwindelerregende Höhen klettern. „Für Gering- und Normalverdiener ist dort Wohnraum fast unerschwinglich“, so Pracht. Die SPD bekräftigt ihre Entschlossenheit, gegen diese Entwicklung anzugehen.

Ein weiteres Problem sei der Rückgang an Sozialwohnungen in der Stadt in den letzten Jahren um fast die Hälfte. Um diesem Trend entgegenzuwirken, fordert die SPD, dass bei der Bebauung von städtischen Grundstücken mindestens 40 Prozent der neu gebauten Wohnungen öffentlich gefördert sein sollen. Dies erfordere eine aktive Baulandpolitik, die den Erwerb geeigneter Grundstücke für die Weiterentwicklung einschließt.

Die SPD unterstützt nach eigener Aussage ausdrücklich die Fortschreibung des kommunalen Wohnungskonzepts von 2019, weil dieses gezielt auch das Thema Wohnungsnot mit einbezieht. „Wir brauchen in Arnsberg Wohnungen für Alleinerziehende, Seniorinnen und Senioren, für Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, für große Familien, für Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind, für Menschen mit Migrationshintergrund und für Menschen in materiellen Notlagen, aber auch Sozialwohnungen für Menschen mit nicht so hohem Einkommen“, so Ratsmitglied Gerd Stodollick. In diesen Zusammenhang gehöre auch die Einführung eines qualifizierten Mietspiegels. Er böte für Mieter und Vermieter zuverlässige Informationen über die ortsübliche Vergleichsmiete.

Da die private Bauwirtschaft allein nicht in der Lage ist bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, komme den Wohnungsbaugenossenschaften eine zentrale Rolle zu. „Die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft spielt dabei für Arnsberg eine zentrale Rolle. Ein vorbildliches Projekt wird auf dem Mühlenberg umgesetzt“, teilt der Stadtverband mit. Für die SPD sei es wichtig den Genossenschaftsgedanken weiter zu stärken. Sie hatte seinerzeit angeregt, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, dass die Stadt selbst eine Genossenschaft gründet. „Ich appelliere eindringlich an alle beteiligten Fraktionen, diesen wichtigen Schritt mit uns zu gehen,“ so Ratsmitglied und SPD-Stadtverbandsvorsitzender Markus Prachtel. Weiter müsse durch Nachverdichtung auch in innerstädtischen Bereichen Wohnungsbau mit einer sozialen Komponente möglich werden.

Die SPD erkenne auch die Veränderungen im Bauwesen und die Bedeutung nachhaltiger Bauformen an. Moderne Konzepte wie Mehrgenerationenhäuser, Tiny-Houses und Co-Dörfer sollen sinnvoll in Arnsberg eingesetzt werden, um den veränderten Lebens- und Arbeitsstilen gerecht zu werden. Die Förderung von regenerativer Energieerzeugung, einschließlich Photovoltaikanlagen und energetischer Sanierung bestehender Gebäude, ist ein weiterer Schwerpunkt. Angesichts der enormen CO2-Belastung durch die Herstellung und Verwendung herkömmlicher Baumaterialien, sollte gerade im öffentlich geförderten Bereich über den Einsatz von recyclebaren Baustoffen und der Bau mit Hilfe von 3D-Druck nachgedacht werden. „Weil gutes und bezahlbares Wohnen für alle BürgerInnen von entscheidender Bedeutung ist, ist das Thema Wohnen eines unserer Schwerpunktthemen“, so Markus Prachtel.

