So wird das Wetter für Arnsberg und Sundern

Es gibt wieder Freibadwetter in Arnsberg und Sundern. Auch das Bad in Neheim lockt.

Julian Pape prognostiziert einmal in der Woche exklusiv für unsere Zeitung das Wetter in Arnsberg und Sundern.

Die nächsten Tage: Nach einigen herbstlichen Tagen mit kühlen Temperaturen und viel Wind kehrt nun mit großen Schritten wieder der Sommer ein. Nach einem bereits sehr freundlichen Donnerstag mit allerdings noch angenehmen Temperaturen sind bei viel Sonnenschein bereits am Freitag Höchstwerte bis 27 Grad zu erwarten. Kleine Schönwetterwolken am Nachmittag bleiben absolut harmlos.

Am Samstag werden diese zwar etwas größer, allerdings bleibt es durchweg trocken und mit bis zu 32 Grad am Nachmittag wird es so heiß wie bisher noch an keinen Tag in diesem Jahr.

In der Nacht zu Sonntag könnten dann die ersten Schauer und Gewitter über das Sauerland ziehen. Tagsüber zunächst wieder sonnig, im weiteren Verlauf allerdings schwüler mit neuen Schauern und Gewittern, die den Nachmittag prägen.

Die weiteren Aussichten: Der Montag zeigt sich nach den meisten Berechnungen als ein schwüler Sommertag mit Temperaturen, die nochmals bis an die 30-Grad-Marke ansteigen können. Später dann aber verbreiteter Schauer und Gewitter und diese leiten eine Abkühlung ein.

Rund um die Mitte der kommenden Woche noch Temperaturen knapp über 20 Grad, dazu viele Schauer, mehr Wind sowie Sonne und Wolken im Wechsel.

