„Sonnendörfler“ eröffnen Schützenfestsaison in Neheim

Neheim. Der Freundschaftsklub Sonnendorf macht den Auftakt in die Schützensaison. Besucher können sich am Wochenende auf ein spannendes Programm freuen.

Der Startschuss in die diesjährige Schützensaison fällt schon am kommenden Wochenende. Der Freundschaftsklub Sonnendorf lädt als einer der ersten Vereine zu seinem Wald- und Schützenfest ein.

Der Verein, der im vergangenen Jahr sein 90-jähriges Bestehen feierte, bietet auch in diesem Jahr – wie es traditionell üblich ist – ein buntes Programm, zu dem alle Besucher herzlich willkommen sind. Der Eintritt ist frei. „Wir alle freuen uns schon darauf, dass die Schützensaison startet und gemeinsam feiern zu können“, so Sonja Holthöwer, Pressewartin und Mitglied des Vorstands. Auch das amtierende Königspaar Gerd und Dagmar Hakenesch hofft auf ein schönes Fest bei hoffentlich gutem Wetter. „Wir haben versucht, die Getränkepreise in diesem Jahr möglichst stabil zu halten. Jeder soll mitfeiern können. Der Eintritt ist wie immer frei“, verrät Holthöwer.

Am Samstag startet der Umzug direkt am Vereinsgelände in der Apothekerstraße 78. Los geht es ab 15 Uhr. Anders als in den vergangenen Jahren wird an diesem Wochenende vor dem Umzug keine ökumenische Andacht stattfinden. „Für den Umzug dieses Jahr müssen wir ein bisschen kreativ und spontan sein“, lacht Sonja Holthöwer. Da rund um den Neheimer Kopf momentan Bauarbeiten durchgeführt werden, steht der Laufweg aktuell noch nicht final fest. Der erste Vorsitzende Sören Heiyng fiebert dem Ereignis trotzdem schon entgegen: „Wir freuen wir uns den Umzug inklusive Parade auf dem Bönninghausenweg mit dem Orchester der Neheimer Jäger und dem Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Möhnesee-Körbecke durchzuführen“, so der Funktionär der Schützen.

Bundesschützenkönigspaar dabei

Und ein ganz besonderes Highlight gibt es in diesem Jahr auch: Das Bundesschützenkönigspaar Daniela und Matthias Kotewitsch gibt sich die Ehre und begleitet den Umzug – ebenfalls dabei sind einige weitere Mitglieder des Bundesvorstandes.

Wie bereits im vergangenen Jahr, sorgt DJ BeatBear wieder für Stimmung auf dem Vereinsgelände und lässt den Abend schwungvoll ausklingen. Ab 18.30 Uhr darf hier das Tanzbein geschwungen werden.

Spannend wird es dann am Sonntag nach dem gemeinsamen Frühstück, das um 10 Uhr beginnt. Ab 12.30 Uhr treten die Anwärter an die Gewehre und zielen auf die von Klaus Sagrey gebaute Sonne. Die Proklamation des neuen Sonnendorfkönigs erfolgt im Anschluss. Den – wortwörtlich – krönenden Abschluss des Festwochenendes bildet dann der Königstanz am Sonntagnachmittag. „Wir freuen uns riesig, dass wir mit unseren Gästen und Gastvereinen zwei schöne Tage verbringen können“, so Sören Heiyng.

Die Anmeldung zum gemeinsamen Frühstück ist noch möglich unter Tel. 02932/899220.

