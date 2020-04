Sonntagmittag 267 Corona-Kranke im HSK

Hochsauerlandkreis. Corona: Die Statistik verzeichnet aktuell 127 Genesene und 267 Erkrankte sowie zwei Tote im HSK.

Der Hochsauerlandkreis hat gerade eben die Corona-Zahlen für Sonntag, 5. April, 12 Uhr, bekannt gegeben: Die Statistik verzeichnet aktuell 127 Genesene und 267 Erkrankte sowie zwei Tote. Von den Erkrankten werden 24 stationär behandelt (zehn intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 396.

Spontanhelfer bitte bei der Kreisverwaltung melden

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises ruft Spontanhelferinnen und -helfer mit einer medizinisch-pflegerischen Qualifizierung auf, sich bei der Kreisverwaltung zu melden. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann es zu einem erhöhten Bedarf an Pflegekräften in verschiedenen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen kommen. Daher bietet der Hochsauerlandkreis an, die Angebote zu sammeln und zu bündeln, um so die freiwilligen Helferinnen und Helfer an entsprechende Einrichtungen und Verbände zu vermitteln. Gezielt angesprochen sind Personen, die beispielsweise eine abgeschlossene Ausbildung als Arzt, Notfallsanitäter, Altenpfleger, Gesundheits-oder Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger, Heilerziehungspfleger oder Pflegehelfer haben und sich in der aktuellen Situation für die Gesellschaft einsetzen möchten.

Sollte es zu einem Engpass im Gesundheits-und Pflegebereich im Hochsauerlandkreis kommen, wird der Kreis auf die freiwilligen Helferinnen und Helfer zurückgreifen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dazu bei Elke Schüttler von der Heimaufsicht (WTG-Behörde) telefonisch, 0291-94 1151 oder per E-Mail: elke.schuettler@hochsauerlandkreis.de melden.

Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von Nachbarschaftshilfen ehrenamtlich engagieren möchten, sollten sich in ihrer jeweiligen Stadt anbieten.