Sorpetalsperre: Ruhrverband sperrt Randweg

Baumfällaktion an der Sorpe stehen an

Sundern. Fußgänger und Radfahrer müssen sich in der nächsten Woche auf Umwege und Einschränkungen auf dem Randweg der Sorpetalsperre einrichten.

In der zweiten Herbstferienwoche müssen Erholungssuchende mit Einschränkungen rechnen. Das teilt der Ruhrverband mit und warnt:

Wer die stabile Wetterlage der nächsten Tage für einen Ausflug an die Sorpetalsperre nutzen möchte, muss sich möglicherweise auf einen Umweg einstellen, denn die Verkehrssicherungsarbeiten des Ruhrverbands in seinen dortigen Waldgebieten haben den südlichen Talsperrenrandweg erreicht. Aus Sicherheitsgründen müssen Bäume gefällt und tote Äste entfernt werden. Gearbeitet wird dabei abschnittsweise vom Hauptdamm aus in Richtung Amecke.

Es gibt eine weitere Sperrung+++

Jeweils dort, wo die schweren Maschinen im Einsatz sind, ist der Randweg für den Fuß- und Radverkehr vollständig gesperrt und kann nicht kleinräumig passiert werden. Die Arbeiten werden noch die gesamte kommende Herbstferienwoche andauern. Der Ruhrverband bittet um Verständnis für etwaige Einschränkungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg