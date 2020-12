Spannende Prozesse in 2021 vor dem Landgericht Arnsberg

Arnsberg Landgericht Arnsberg zieht Bilanz und wirft Blick auf 2021: Zweites "Umarex-Verfahren" und Streit um Wasserschaden Sauerlandtheater

Das Landgericht Arnsberg blickt auf ein für alle außergewöhnliches Jahr

zurück. Trotz der Coronapandemie konnte aufgrund des hiesigen

Schutzkonzeptes der Dienstbetrieb das ganze Jahr aufrechterhalten

bleiben. Während der harten Lockdownzeiten im März/April und auch

nunmehr im Dezember/Januar wurde die Anzahl der Verhandlungen

allerdings auf das nötigste Maß reduziert, so dass hauptsächlich nur

unaufschiebbare Strafverfahren, sogenannte Haftsachen, in denen sich einer

oder mehrere Angeklagte in Untersuchungshaft oder vorläufiger Unterbringung befinden, durchgeführt werden.

62 Strafverfahren

Das Landgericht Arnsberg hat weiterhin eine steigende Anzahl an verhandelten erstinstanzlichen Strafverfahren zu verzeichnen. In den insgesamt drei Großen Strafkammern, die erstinstanzliche Verfahren bearbeiten, fanden Verhandlungen in 62 Verfahren statt. Die Anzahl übersteigt damit das Vorjahr, in welchem 53 erstinstanzlichen Verfahren zur Verhandlung anstanden. Auf die 62 Verfahren entfallen 13 Verfahren in den Zuständigkeitsbereich des Schwurgerichts. Die Anzahl bleibt auch hier konstant hoch (2019 waren es 14 Stück, davor im Schnitt 6-7). Hierzu zählen auch die spektakulären Fälle wie die zwei Messerstechereien in zwei Diskotheken in im Arnsberger Herr Nilsson und Sundern, das Verfahren des Mannes aus Soest, der im Kokainrausch auf seine Lebensgefährtin eingestochen hat, und das Verfahren, in welchem ein Toter in einem Maisfeld in Meschede entdeckt worden war. Das zuletzt genannte Verfahren fand zunächst nur gegen einen Angeklagten statt, der freigesprochen wurde. Derzeit läuft die Hauptverhandlung gegen einen weiteren Angeklagten.

Umarex-Prozess

Auch gab es vermehrt Verfahren mit einer größeren Anzahl an Angeklagten. Das in 2020 endende "Umarex-Verfahren" wurde mit fünf Angeklagten geführt. Zwei Drogenbandenprozesse aus Sundern und dem Kreis Soest fanden gegen sechs bzw. fünf Angeklagten statt. Hinzu kommt ein Verfahren wegen aufgeschlitzter LKW-Planen auf Rastplätzen u.a. in Lippetal mit vier Angeklagten. Mit dem sogenannten "Raser-Prozess" und dem Verfahren gegen eine Jugendamtsmitarbeiterin gingen Anfang des Jahres zudem zwei weitere presseträchtige Verfahren zu Ende. Beendet wurde nunmehr auch die Hauptverhandlung gegen eine Arnsberger Mutter, die ihren Säugling geschüttelt und auf den Boden geworfen haben soll. Sie wurde wegen schwerer

Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten

verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Fast 1800 Zivilverfahren

Die Eingangszahlen der erstinstanzlichen Zivilverfahren bleiben mit

1783 (Stand: 16.12.2020) auf einem gleichbleibenden hohen Niveau. Erfahrungsgemäß werden im Dezember zur Wahrung von Verjährungsfristen viele Klagen eingereicht, so dass mit insgesamt 2.000 eingegangenen Verfahren zu rechnen ist. Der Zivilbereich hat zum 30. November 2020 zudem eine weitreichende Veränderung durch die Einführung der elektronischen Akte erfahren. Die neu eingehenden Zivilverfahren werden seitdem ausschließlich elektronisch geführt.

Blick auf 2021

Im Strafbereich wird die Beendigung der laufenden Verfahren über den

zweiten Angeklagten im Prozess über den in einem Maisfeld aufgefundenen Toten (Az. II-4 Ks 10/20), eine vermeintliche Drogenbande aus

Sundern (Az. II-2 KLs 30/20) sowie die Verfahren gegen einen heranwachsenden Soester, der seinen Onkel getötet und seinen Großvater

verletzt haben soll (Az. II-6 KLs 33/20), und ein Ehepaar, dem mehrere

Wohnungseinbruchsdiebstähle vorgeworfen werden (Az. II-4 KLs

16/20), erwartet.

Umarex-Prozess wird fortgesetzt

Neben den in der ergänzenden Pressevorschau für Januar 2021 aufgeführten Verfahren wird im nächsten Jahr voraussichtlich die Hauptverhandlung gegen einen Angeklagten, der ursprünglich im „Umarex“-Prozess mitangeklagt war, aber dann verhandlungsunfähig wurde, beginnen (Az. II-2 KLs 4/20).

Tatort Sundern

Ferner wird die Terminierung in einem Verfahren gegen zwei Angeklagte aus Schwelm erwartet, die im März 2020 die Wohnung des Geschädigten in Sundern aufgesucht haben sollen, nachdem dieser einen angemieteten Leihwagen zu spät zurückgegeben haben soll. Die Angeklagten sollen den Geschädigten zwecks Klärung der offenen Forderung in ihr Fahrzeug gebeten haben. Allerdings sollen sie dann mit ihm zu einem abgelegenen Waldstück gefahren sein, wo sie ihn dann bedroht haben sollen, um an etwaige Wertgegenstände zu gelangen. Sie sollen 27 Euro in bar, den Haustürschlüssel und eine bereits genutzte Bahnfahrkarte erhalten haben. Anschließend sollen sie zurück zur Wohnung gefahren, diese durchsucht und eine Geldbörse sowie Kisten mit minderwertigen Trödelartikeln sowie Stromkabeln an sich genommen haben.

Wasserschaden im Sauerlandtheater

Auch im Zivilbereich ist mit interessanten Verfahren zu rechnen.

Ebenfalls anhängig ist ein Verfahren wegen eines Wasserschadens im Sauerlandtheater. Die Löschanlage soll dort am 11. November 2017 ausgelöst

worden sein. Die Klägerin, der Gebäudeversicherer der Stadt Arnsberg,

beziffert ihren Schaden auf über 435.000,00 Euro. Ein Verhandlungstermin

ist in dieser Sache noch nicht bestimmt worden (Az. I-4 O 477/20).