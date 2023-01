Spannender Streifzug durch Arnsbergs Geschichte

Die Heimatblätter sind in den Arnsberger Buchhandlungen erhältlich, hier Sonja Vieth von der gleichnamigen Buchhandlung am Alten Markt.

Arnsberg. Neueste Ausgabe der Arnsberger Heimatblätter mit Story über spektakulären Lkw-Brand im Jahr 1962 jetzt erhältlich.

Von der 20-jährigen Erfolgsgeschichte der Kulturschmiede, einem schwarzen Tag für die Feuerwehr bis hin zu Erinnerungen eines Schiffkochs an Heiligabend 1969 reicht die Bandbreite der Beiträge, die in den jetzt veröffentlichten Arnsberger Heimatblättern zu lesen sind.

Herausgekommen ist wieder ein spannender Streifzug durch die Geschichte der Stadt, gespickt mit vielen historischen und aktuellen Fotos. „Wir sind froh, dass wir trotz steigender Preise bei Produktion und Dienstleistung unseren Mitglieder die Heimatblätter weiterhin in gewohnter Qualität kostenlos und frei Haus zur Verfügung stellen können“, so Heimatbund-Vorsitzender Torsten Kapteiner.

Ermöglicht wird dies von Firmen und Institutionen, die durch ihre Inserate die kostenlose Weitergabe des Heftes an die Mitglieder ermöglichen, sowie durch verlässliche Kooperationspartner für Herstellung und Versand. Die Themenvielfalt ist wieder sehr umfangreich und lädt historisch interessierte Menschen zum Lesen ein. Denn gerade zwischen den Weihnachtstagen und Neujahr, weiß der Heimatbund-Chef, würden sich viele Bürgerinnen und Bürger eine kurze Verschnaufpause vom hektischen Alltag gönnen und in den Heimatblättern stöbern.

Im ersten Beitrag berichtet Josef Hafner unter dem Thema „Arnsberger Kneipen – gestern und heute“ im nunmehr dritten Teil über die Geschichte der zahlreichen Schankstätten, Bierlokale und Restaurants in der Regierungsstadt. Legendär war die Kneipe von Schlinkerts Bumm an der Ecke Brückenplatz/Clemens-August-Straße. Zahlreiche Anekdoten ranken sich um den im 19. Jahrhundert zunächst als Conditorei und Café eröffneten Betrieb. So sorgte Theo Schlinkert stets für das leibliche Wohl der Lokführer der Feldmühlenbahn. Wenn der „feurige Elias“, wie die Bahn liebevoll genannt wurde, auf der damaligen Bahnhofstraße bimmelte, zapfte „Bumm“ einige Krüge Pils und fischte vier Soleier aus dem großen Glas. Gestärkt setzten die Lokführer ihre Fahrt Richtung Werkseinfahrt fort.

Der ehemalige Leiter der Arnsberger Feuerwehr Bernd Löhr berichtet über einen spektakulären Einsatz in der Gartenstraße (heute „Zur Feldmühle“), der vielen Arnsbergern noch in Erinnerung ist. Am 27. August 1962 brannte an den „Hansa Stuben“ ein Lastzug mit zunächst unbekannter Ladung. Der Lkw, so stellte sich später heraus, war mit 40 Kanistern Natriumperoxid beladen und auf dem Weg zur Feldmühle. „Lastzugbrand“ lautete der Einsatzbefehl, das erste Feuerwehrfahrzeug rückte mit drei Wehrmännern aus. Der Fahrer, so steht später im Einsatzbericht von Hauptbrandmeister Willy Schauerte, informierte die Einsatzkräfte über den gefährlichen Inhalt seiner Fracht, und das diese nicht mit Wasser gelöscht werden dürfe. „Kein Wasser, kein Wasser…“ soll er den Wehrleuten lautstark zugerufen haben. Den Einsatzkräften blieb nur wenig Zeit, dies alles zu bewerten und sie löschten, wie immer – natürlich mit Wasser. Was eine Kettenreaktion hervorrief, denn, so berichteten Einsatzkräfte später: „Schlag auf Schlag flogen die Behälter durch die Luft“. So war guter Rat teuer, denn auch der Versuch, den Brand mit Löschschaum unter Kontrolle zu bekommen, misslang. Alles zur Verfügung stehende Löschpulver aus der Region wurde nach Arnsberg gebracht, aber die Vorräte reichten nicht aus...

Die Wehr traf die hilflose Entscheidung, den Lkw kontrolliert abbrennen zu lassen. Oberbrandmeister Karl Bethlehem von der Betriebsfeuerwehr der Feldmühle AG, bezeichnete diesen Montagabend vor 60 Jahren immer als den „Schwarzen Tag der Feuerwehr“. Aber auf Chemieunfälle mit seltenen Gefahrenstoffen war man in dieser Zeit noch nicht vorbereitet.

Auflage von 1600 Stück

Dies sind nur zwei der hoch interessanten Beiträge in den Heimatblättern, die jetzt in einer Auflage von 1600 Stück erschienen sind und von einem 15-köpfigen Redaktionsteam teilweise selbst erstellt oder überarbeitet werden. Für die Mitglieder des Heimatbundes ist das Heft kostenfrei und wird immer pünktlich zu den Weihnachtsfeiertage frei Haus zugeschickt. Außerhalb der Mitgliedschaft kostet das Heft neun Euro und kann in Arnsberger Buchhandlungen gekauft werden. Tipp: Vielleicht möchte der ein oder andere noch kurzfristig Mitglied im Arnsberger Heimatbund werden (Mindestbeitrag jährlich fünf Euro). Der Heimatbund sichert Neumitgliedern als Begrüßungsgeschenk eine schnelle Lieferung der aktuellen Heimatblätter zu. Info online: www.arnsberger-heimatbund.de. Dort einfach bei Interesse den Mitgliedsantrag ausfüllen und abschicken. Für die nächste Ausgabe werden schon jetzt interessante Beiträge, Fotos oder Informationen über Vereinsjubiläen gesucht. Bitte per Mail an: redaktion@

arnsberger-heimatbund.de

