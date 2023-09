Sparkasse Arnsberg-Sundern versorgt Vereine mit „Defis“

Arnsberg/Sundern/HSK. Sparkasse stellt zehn Defibrillatoren zur Verfügung – Vereine können sich bewerben. Kreisweite Karte fehlt – Problem, das der HSK lösen muss.

Defibrillatoren können dabei helfen, Leben zu retten – das ist im Bewusstsein vieler Menschen im Hochsauerland inzwischen fest verankert. Da trifft es sich gut, wenn die Sparkasse Arnsberg-Sundern erneut zehn dieser Schockgeber bei Herzstillstand zur Verfügung stellt. Weniger gut allerdings ist, dass es (noch) keine Karte gibt, auf der kreisweit alle „Defi“- Standorte verzeichnet sind.

Richten wir zunächst den Fokus auf die Initiative des heimischen Geldinstituts: Bereits im vergangenen Jahr sorgten die Stiftung der Sparkasse Arnsberg-Sundern und die Björn Steiger Stiftung (siehe Infobox) dafür, dass am Ende sogar zwölf statt avisierter zehn Defibrillatoren an Sportstätten in Arnsberg und Sundern installiert werden konnten. Die Aktion kam sehr gut an – jetzt startete eine Neuauflage.

Unterschied zur Premiere: Dieses mal dürfen nicht nur Sportvereine ihren Hut in den Ring werfen: „Vereine jeglicher Art aus der Region Arnsberg und Sundern können sich bewerben“, erklärt Nicole La Noutelle. Vorausgesetzt, der Vereinszweck ist gemeinnützig, ergänzt die Vorständin der Sparkassenstiftung.

Unverändert stehen wiederum insgesamt 25.000 Euro zur Verfügung – bereitgestellt von beiden Partnern. Die Resonanz ist gut: „Es liegen schon mehr als zehn Bewerbungen vor“, erklärt Matthias Brägas auf Anfrage. Weitere Interessenten sind aber aufgefordert, sich ebenfalls zu beteiligen: „Bei mehr als zehn Bewerbern entscheidet das Los“, so der Sprecher der heimischen Sparkasse weiter. Wer dabei sein will, mailt bis 26. September an: stiftung-spk-arnsberg-sundern.de/kontakt

Gut zu wissen: Um ernsthaftes Interesse vorab sicherzustellen, muss ein Eigenanteil von 500 Euro aufgebracht werden. Das „Defi“-Gesamtpaket pro Verein hat einen Wert von 3000 Euro und beinhaltet AED-Gerät (Automatisierter Externer Defibrillator) samt Tauschkassette nach AED-Einsatz, Wandkasten zur Innenmontage sowie – ganz wichtig – die Schulung der Vereinsmitglieder.

Einweisung in das Gerät hilft, im Ernstfall mit größtmöglicher Sicherheit zu agieren. „Heutzutage eingesetzte Defibrillatoren sind einfach und eindeutig in der Bedienung, leiten Anwender sogar durch Sprachhinweise in der Bedienung“, erläutert Dietmar Engelhard, Projektmanager „Herzsicher“ der Björn Steiger Stiftung. Unbedingt beachten sollte jeder potenzielle Lebensretter die Devise „Gar nichts tun ist das Schlimmste...“

Fassen wir zusammen, „Defis“ sind (über)lebenswichtig, es sollte so viele wie nur möglich geben, jeder sollte sich informieren können, wo der nächste AED zu finden ist – aber das ist ein Problem, denn:

Kreisweit existiert kein Kataster, wo überhaupt Defibrillatoren vorhanden sind. „Es gab schon Initiativen und Ansätze, die aber nicht zu Ende gebracht wurden“, sagt Dr. Karsten Müller

Es sei jedoch eine HSK-weite Zusammenarbeit nötig, um diese Lücke zu schließen, so der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Hochsauerlandkreis weiter.

Haushaltsmittel

Für einen „Lückenschluss“ könnten Politik und Verwaltung sorgen: „Hierfür müssten Haushalts­mittel für das Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden“, sagt Martin Reuther.

Der Kreistag verabschiede voraussichtlich im Dezember 2023 den Haushalt, erst nach Genehmigung durch die Bezirksregierung – vermutlich im März 2024 – wäre eine Umsetzung möglich, führt der Pressesprecher des HSK weiter aus.

