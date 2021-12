Sparkasse und Stiftung: Wohin gehen 95.000 Euro in Arnsberg?

Arnsberg. Je 1000 Euro für alle Schulen, Kitas und Schützenvereine der Stadt werden ausgeschüttet. Spende für Sundern in Absprache.

Mit einer außergewöhnlichen Großspende treten die Stiftung der Sparkasse Arnsberg/Sundern und das Geldinstitut selber zur Weihnachtszeit auf. 95.000 Euro gehen alleine an Schulen, Kindergärten und Schützenvereine in Arnsberg. Für die Bereich Sundern, so teilt Sparkassen-Sprecher Matthias Braegas auf Nachfrage mit, sei ebenfalls eine Spende in Vorbereitung und Absprache.

Die Weihnachtszeit steht wie keine andere Zeit für Besinnlichkeit, für Beschenken und anderen eine Freude zu bereiten. Und das ist der Stiftung der Sparkasse Arnsberg-Sundern im Zusammenspiel mit der Sparkasse nun auf ganz besondere Weise gelungen. Alle 33 Arnsberger Schulen erhalten von der Stiftung der Sparkasse Arnsberg-Sundern eine Spende über jeweils 1000 Euro. Die Sparkasse ergänzt dieses tolle Engagement und spendet an 42 Arnsberger Kindergärten und Kindertagesstätten ebenfalls je 1000 Euro. Darüber hinaus erhalten 20 Arnsberger Schützenvereine eine Spende der Sparkasse in derselben Höhe. Somit stellen Sparkassenstiftung und Sparkasse mit 95.000 Euro eine ausgesprochen große Spendensumme für den guten Zweck bereit. „Auch für unsere Verhältnisse ist diese Spendensumme und die Vielzahl an Spendenempfängern mehr als außergewöhnlich. Aber die schon sehr lang anhaltende Pandemie und die da-mit verbundenen Einschränkungen haben uns zu dieser großzügigen und breiten Unterstützung veranlasst“, erklärt Ernst-Michael Sittig, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung und Sparkasse.

Viele Veranstaltungen sind der Pandemie zum Opfer gefallen und damit oftmals auch sämtliche Einnahmen. Die Kosten seien hingegen konstant geblieben oder sogar gestiegen. Gerade die Kleinsten in unseren Reihen hätten in den letzten Monaten viel zurückstecken müssen. Daher sei es Sparkassenstiftung und Sparkasse eine Herzensangelegenheit gewesen, speziell etwas für Kinder zu machen und diese entsprechend bei der Spendenvergabe zu berücksichtigen. „Wenn wir durch unsere Spenden die Rahmenbedingungen in den Kitas und an den Schulen verbessern und optimieren können und möglichst viele Kinder davon profitieren, dann machen wir das mit sehr viel Freude“, erklärt Ernst-Michael Sittig.

Für die insgesamt 95 Vereine waren die Spenden eine unerwartete Überraschung, denn im Vorfeld wurden diese bei den Vereinen nicht kommuniziert. So war die Freude über die „vorgezogenen Weihnachtsgeschenke“ und den damit verbundenen Geldsegen riesengroß.

