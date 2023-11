Sparkassen-Glücksboten: So können Vereine profitieren

Arnsberg/Sundern. Im Rahmen der Aktion „Glücksboten“ wird Sparkassenstiftung Arnsberg/Sundern 24x250 Euro an engagierte Vereine ausschütten. So machen Clubs mit.

Bereits zum 9. Mal startet die Sparkassen-Stiftung Arnsberg/Sundern ihre Glücksboten-Aktion in der Weihnachts- und Adventszeit. Vom 1. bis zum 24. Dezember soll Vereinen in Arnsberg und Sundern mit den Glücksboten-Spenden eine Freude bereitet und deren wichtige Arbeit unterstützt werden.

Ab sofort bis zum 19. November können gemeinnützige Vereine und Institutionen aus Arnsberg und Sundern auf der Homepage der Sparkassenstiftung (www.stiftung-spk-arnsberg-sundern.de) ihre Bewerbung für eine Glücksboten-Spende einstellen. Dabei sollen sie kurz beschreiben, was ihren Verein auszeichnet oder welches Projekt mit der Spende umgesetzt werden soll. Vom 6. bis zum 19. November gehen die Vereine dann auf Stimmenjagd (ebenfalls über die Homepage der Sparkassen-stiftung), denn nur die Vereine mit den meisten Stimmen erhalten am Ende eine der 24 Glücksboten-Spenden.

„Das ganze Jahr über leisten wir mit unseren umfangreichen Spendenmitteln in vielen Bereichen und an vielen Stellen einen wichtigen Beitrag für unsere Region“, erklärt Jürgen Schwanitz, Vorstand der Sparkassenstiftung. „Ebenso wichtig ist uns, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitbestimmen können, welche Vereine in der Weihnachtszeit von uns eine Glücksboten-Spende erhalten sollen.“ Die Entscheidung über die Gewinner überlässt die Sparkassenstiftung somit ganz bewusst den Bürgerinnen und Bürgern aus Arnsberg und Sundern – damit hat es jeder Verein selbst in der Hand, möglichst viele Freunde und Bekannte zum Mitmachen zu motivieren. Wer am Ende die meisten Stimmen sammeln konnte, darf sich dann über eine 250 Euro Spende freuen.

Jeden Tag (immer nach Ablauf von 24 Stunden) kann erneut abgestimmt werden. Je früher die Bewerbung eingestellt wird, desto mehr Zeit verbleibt für das Einsammeln der benötigten Stimmen. Damit bei den unterschiedlichen Größenverhältnissen der heimischen Vereinswelt auch Chancengleichheit besteht, hat die Sparkassenstiftung extra vier Kategorien ins Leben gerufen. Bei der Online-Bewerbungen müssen die Vereine ihre Vereinsgröße angeben. Es gibt die Kategorien bis 100 Mitglieder, bis 250 Mitglieder, bis 500 Mitglieder und mehr als 500 Mitglieder. Je Kategorie erhalten die sechs Vereine mit den meisten Stimmen eine Glücksboten-Spende.

„Wir bekommen von vielen Seiten sehr viel Zuspruch für unsere Glücksboten-Aktion und fühlen uns bestärkt darin, die Bürgerinnen und Bürger bei der Spendenvergabe mit einzubeziehen “, sagt Nicole La Noutelle, seit diesem Jahr Vorständin der Stiftung der Sparkasse Arnsberg-Sundern. „Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen, tolle Projekte und drücken allen Vereinen schon jetzt ganz fest die Daumen.“

Welche Vereine am Ende eine Spende erhalten, veröffentlicht die Sparkassenstiftung vom 1. bis 24. Dezember im Glückboten-Adventskalender über ihre Social-Media-Kanäle (www.stiftung-spk-arnsberg-sundern.de, spk-as.de/blog, Facebook und Instagram).

Alles auf einem Blick:

• Aktionszeitraum: 30. Oktober – 19. November 2023

• Bewerbungsfrist: 30. Oktober (ab 00:00 Uhr) bis 19. November möglich

• Onlinebewerbung unter: www.stiftung-spk-arnsberg-sundern.de

• Kurzbeschreibung: was zeichnet den Verein aus / welches Projekt wird umgesetzt

• Logo des Vereins / Gruppenfoto der Mitglieder bzw. des Teams / Foto des Projekts mit der Bewerbung hochladen

• Voraussetzung: Gemeinnützigkeit des Vereins

• Stimmenjagd: Ab dem 06. November bis zum 19. November (bis 23:59 Uhr)

• Stimmabgabe auf : www.stiftung-spk-arnsberg-sundern.de

• Chancengleichheit durch Kategorien: bis 100 Mitglieder / bis 250 Mitglieder / bis 500 Mitglieder / über 500 Mitglieder

• Preisgeld: je Kategorie 6 x 250 Euro für Vereine mit den meisten Stimmen

Den Sparkassen-Glücksboten-Adventskalender gibt es unter:

Homepage der Sparkassenstiftung: stiftung-spk-arnsberg-sundern.de

Sparkassenblog: spk-as.de/blog

Facebook: facebook.com/sparkasse_arnsberg_sundern

Instagram: Instagram.com/sparkasse_arnsberg_sundern

und auf allen Monitoren in den Geschäftsstellen der

