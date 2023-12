Sparkassenkunden nutzen Bürgerbus gratis und jetzt einfacher

Sparkassenkunden können den Bürgerbus in Arnsberg und Sundern kostenfrei nutzen.

Arnsberg/Sundern In Arnsberg und Sundern unterstützen die lokalen Sparkassen die Bürgerbusse. Das macht sich für Kunden der Bank finanziell bemerkbar.

Während die Ruhr-Lippe-Gesellschaft (RLG) vor allem für die vielen „klassischen“ Buslinien vor Ort bekannt ist, mit denen Busnutzer von einer Ortschaft in die andere reisen, stellt diese auch Bürgerbusse bereit, die bereits seit einigen Jahren von den Sparkassen aus Arnsberg und Sundern finanziell unterstützt werden. Die Bürgerbusse bedienen Fahrtstrecken, die in dieser Form nicht vom ÖPNV bedient werden können und bringen die Menschen, die nicht selbst mobil sind, beispielsweise aus ihrem Wohngebiet direkt zum Lebensmittelmarkt.

Seit einiger Zeit ist es Sparkassenkunden bereits möglich, die Bürgerbusse kostenfrei zu nutzen. Dafür mussten sie im Sunderner Raum lediglich ihre Sparkassenkarte als Fahrausweis vorzeigen, im Arnsberger Raum hingegen die sogenannten Sparkassentaler, die in der Geschäftsstelle in Hüsten ausgegeben werden. Seit dem 1. Dezember wird es den Kunden ermöglicht, auch in Arnsberg nur durch das Vorzeigen ihrer Sparkassenkarte die Bürgerbusse kostenfrei zu benutzen.

„Wir halten die Bürgerbusse in Arnsberg und Sundern für extrem wichtig, denn sie erreichen die Menschen, die nicht vom ÖPNV angefahren werden“, erklärt Matthias Brägas, Sprecher der Sparkasse, die langjährige Unterstützung der Bürgerbusse. „Und durch unsere finanzielle Unterstützung profitieren auch unsere Kunden. Die fahren sowohl in Arnsberg als auch in Sundern kostenlos.“

