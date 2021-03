Antrag an Bezirksausschuss SPD: Mehr Schutz vor Einbrüchen in Voßwinkel nötig

Für eine Verbesserung des Einbruchsschutzes in Voßwinkel setzt der SPD-Ortsverein ein.

Voßwinkel. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Voßwinkel/Bachum, Matthias Hunke, setzt sich angesichts der Einbruchsserie in Voßwinkel für mehr vorbeugenden Einbruchsschutz ein. Der SPD-Ortsverein hat dazu einen Antrag an den Bezirksausschuss Voßwinkel/Bachum gerichtet. Die Verwaltung soll im Bezirksausschuss berichten, was in der Vergangenheit zur Bekämpfung von Einbrüchen insbesondere in Voßwinkel getan wurde, was aktuell geschieht und welche Maßnahme für die Zukunft geplant sind. Außerdem soll der für Voßwinkel und Bachum zuständige Bezirkspolizist gebeten werden, bei der Bezirksausschusssitzung sowohl sich als auch das Projekt „Riegel vor“vorzustellen.

Projekt „Riegel vor“

Das Projekt „Riegel vor“ der Polizei NRW dient dazu, die Bevölkerung aufzuklären, wie Einbrüche durch das eigene Verhalten aber auch durch die Verbesserung des Einbruchsschutzes des eigenen Hauses bzw. der eigenen Wohnung verhindert werden können. Für die Verbesserung des Einbruchsschutzes stehen Fördermittel durch das Land NRW zur Verfügung.

Der Bericht der Verwaltung und die Informationen der Polizei sollen als Diskussionsgrundlage dienen, um im Bezirksausschuss gemeinsam mit der Bürgerschaft neue Strategien zur Verhinderung von Einbrüchen in Voßwinkel und Bachum zu entwickeln.