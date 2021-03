SPD: Sicheren Fußweg von Bergheim nach Bachum schaffen

Der SPD-Ortsverein Voßwinkel/Bachum setzt sich für den Bau eines sicheren Fußwegs längs der Neheimer Straße von der B7 bis Bergheim ein.

Voßwinkel / Bachum. Matthias Hunke, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Voßwinkel/bahum, nimmt zu den von der Stadt Arnsberg geplanten Straßenbaumaßnahmen in Voßwinkel/Bachum Stellung und hat dies auch in einem Antrag an den Bezirksausschuss Voßwinkel/Bachum formuliert. Zunächst freut er sich, dass die gegenüber früheren Jahren notwendigen Anliegerbeiträge um 50 Prozent gesenkt werden können, weil Landesfördermittel greifen.

Glasfaseranschluss für Anlieger der Neheimer Straße gefordert

In Bachum soll die Neheimer Straße in mehreren Abschnitten voraussichtlich ab 2023 auf der vollen Länge saniert werden. „Dies ist aufgrund des aktuellen Zustandes der Straße mehr als angezeigt. Ich setze mich dafür ein und fordere, dass mit der Sanierung der Neheimer Straße weitere, seitens der Bachumer Bevölkerung schon seit langem geforderte Maßnahmen mit umgesetzt werden“, schreibt Hunke. Dies sei zum einen ein durchgehender Fußweg von Bergheim am Sportplatz „Höllenbergkampfbahn“ vorbei nach und durch Bachum bis zur B 7. Hierdurch werde die Sicherheit der Fußgänger und vor allem der Kinder, die von beiden Dörfern zu Fuß zum Sportplatz gehen, erheblich erhöht. Zum anderen sollte die Gelegenheit genutzt werden, alle noch nicht mit einem Glasfaseranschluss ausgerüsteten Anlieger der Neheimer Straße an diese zukunftsweisende Technologie anzuschließen. Mit Blick auf den geforderten Fußweg erinnert Hunke an einen schon aus früheren Jahren stammenden SPD-Antrag.

Zu Voßwinkeler Straßenbau sagt Hunke: „In Voßwinkel erfolgt in mehreren Abschnitten eine Erneuerung der Straßen Waldemey, Südstraße und Triftweg. Aktuell ist geplant, in 2022 mit den Maßnahmen zu beginnen. Auch hier sollte diese Gelegenheit genutzt werden, alle noch nicht mit einem Glasfaseranschluss ausgerüsteten Anlieger dieser Straßen an diese zukunftsweisende Technologie anzuschließen.