Spedition A.L.S. aus Hüsten spendet 9500 Euro

Hüsten. 9500 Euro spendet die Hüstener „Allgemeine Land- und Seespedition“ (A.L.S.) aus Anlass des 30-jährigen Bestehens an diverse Institutionen.

30 Jahre „Allgemeine Land- und Seespedition“ (wir berichteten) – Grund zum Feiern; und Gutes zu tun. Statt Geschenke zu „horten“, haben A.L.S.-Chef Christoph Dahlmann und sein Team für jedes Firmenjahr 300 Euro gespendet; Kunden und Freunde, darunter die Voßwinkeler Firma Accodo, steuerten weitere 500 Euro bei – macht zusammen stolze 9500 Euro! Am Freitagnachmittag war vorgezogene „Bescherung“; wurde die Summe unter den Begünstigten aufgeteilt:

Jeweils 3000 Euro gehen an die Hospizstiftung (für das Hospiz Raphael und den ambulanten Hospizdienst „Sternenweg“) sowie das vom SkF Hochsauerland getragene Familienhilfezentrum „Marienfrieden“. Über 1500 Euro freut sich das St.-Ursula-Gymnasium (für sein Peru-Projekt „Miramar); mit je 1000 Euro bedacht werden die Neven-Subotic-Stiftung (Brunnenbau in Ostafrika) und ein Hilfsprojekt in Indonesien, das ein niederländischer A.L.S.-Kunde betreut.