Update: Blick aus Richtung der Gewerkschaftsstraße zur Bahnhofstraße. Aktuell ist sie an dieser Stelle in beide Richtungen gesperrt. Aber nicht mehr lange ...

Verkehr Sperre auf Bahnhofstraße in Hüsten: 17. April wieder frei

Hüsten. Das Verkehrschaos in Hüsten befindet sich auf der Zielgeraden. Denn schon ab Montag, 17. April, soll die Bahnhofstraße wieder freigegeben sein.

Seit Wochen staut sich der Verkehr auf der Kleinbahnstraße und Marktstraße in Hüsten, weil der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas seine Tiefbauarbeiten rund um das Projekt „Ruhrtalleitung“ im Januar wieder aufgenommen hatte (wir berichteten).

Lesen Sie auch <<<Zukunftswerkstatt: Heute das Neheim von Morgen gestalten>>>

In dieser Zeit wurde die Bahnhofstraße als Einbahnstraße ausgewiesen. Ausschließlich in Fahrtrichtung „Bahnhof“ von Hüsten aus kommend konnte diese genutzt werden. Dies bedeutet für die entgegengesetzte Fahrtrichtung: Umleitung.

Baumaßnahmen auf der Bahnhofstraße Hüsten im Zeitplan

Eine Vollsperrung wurde für die Osterferien geplant. Diese sei erforderlich, da die Bahnhofstraße gequert werden muss, um die neu verlegte Leitung in das vorhandene Leitungsnetz einzubinden. Es war jedoch geplant, dass nach den Osterferien ausschließlich zwei geringfügige Einengungen des Straßenverlaufs im Bereich der Einbindegruben notwendig sind.

Auch interessant <<<Arnsberg: So nehmen Sie Ihrem Kind die Angst vorm Arzt>>>

„Die Baumaßnahmen liegen absolut im Zeitplan“, bestätigt Annika Preuß, Pressesprecherin der Thyssengas GmbH. „Ab Montag kann die Bahnhofstraße wieder in beide Fahrtrichtungen befahren werden“. Es könne sein, dass auch am Samstag noch einzelne Arbeiten fortgesetzt bzw. vollendet würden, am 17. April jedoch solle alles fertig sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg