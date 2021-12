++update++: Auto überschlägt sich am Herdinger Schloss

Herdringen. Nach einem Unfall wird die Straße „Am Herdringer Schloss“ am Montagmorgen vorübergehend gesperrt. Rettungshubschrauber landete.

Nach einem Unfall ist am Montagmorgen die Straße „am Herdringer Schloss“ in Herdringen vorübergehend gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei hatte sich ein Fahrzeug bei einem Alleinunfall überschlagen. Gemeldet wurde zunächst eine eingeklemmte Personen. Der Fahrer des Fahrzeug konnte sich, so die Polizei, aber offenbar selbst aus dem Auto befreien. Jetzt aber meldet die Polizei, dass es sich sehr wohl um eine schwere Verletzung gehandelt haben muss: Der Unfallfahrer musste sogar mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Bergung des Pkw durch die alarmierte Feuerwehr dauerte bis zirka 9.30 Uhr. Inzwischen ist die Straße wieder frei.

Schon in der Nacht war die Feuerwehr zu einem brennenden Pkw in der Rosenberger Straße in Arnsberg ausgerückt.

